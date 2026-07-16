Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что новость об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны стала для него неожиданностью. В то же время он отметил важность сохранения непрерывности совместных оборонных проектов между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом Кубилюс сказал в интервью Европейской правде.

Еврокомиссар об отставке Федорова

По словам еврокомиссара, о возможных кадровых изменениях он узнал по дороге из Варшавы в польский Хелм. В частности, ему сообщили о предстоящей отставке премьер-министра Юлии Свириденко.

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Кубилюс отметил, что иногда обновление правительства необходимо, а также добавил, что слышал положительные оценки относительно нового главы правительства от украинских собеседников.

В то же время больше всего его обеспокоил вопрос руководства оборонной сферой Украины.

– Мы очень тесно сотрудничали с Михаилом Федоровым и до его назначения, и особенно после того, как он возглавил Министерство обороны. За это время удалось реализовать много важных решений, — отметил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что в Европейском Союзе могут возникнуть вопросы о причинах замены должностного лица, с которым уже было налажено эффективное взаимодействие.

По словам Кубилюса, сейчас особенно важно не допустить задержек в реализации совместных оборонных программ. Он напомнил, что ЕС уже утвердил механизмы использования около 60 млрд евро финансирования, в частности для производства дронов в Украине, а первые средства уже поступили украинской стороне.

Кроме того, еврокомиссар сообщил, что уже на этой неделе Украина получит очередной транш европейской помощи. По его словам, эти средства могут быть направлены на закупку ракет, истребителей и другое критически важное военное оборудование.

Отдельно Кубилюс отметил важность продолжения работы над перспективными проектами, среди которых развитие антибаллистической системы Freyja и производство украинских баллистических ракет. По его словам, реализация этих планов должна оставаться одним из приоритетов в сотрудничестве Украины и ЕС.

Напомним, сегодня утром в ряде городов Украины люди вышли на митинги против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны.

Источник : Європейська правда

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