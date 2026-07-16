Заместитель командующего Воздушными силами Павел Елизаров подал рапорт на увольнение
Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Павел Елизаров написал рапорт на увольнение.
Об этом он сообщил в Facebook.
Павел Елизаров написал рапорт на увольнение
Желание уволиться полковник связал с увольнением министра обороны Михаила Федорова.
— Прошу уволить меня, полковника Елизарова Павла Александровича, с должности заместителя командующего Воздушными силами ВСУ в связи с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова, инициатора стратегических реформ в области противовоздушной обороны страны, блокирование которых приведет к многочисленным жертвам и разрушениям в России в результате агрессии в порту.
Он также подчеркнул, что не желает продолжать военную службу в Вооруженных Силах Украины и проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности.
Фото: Павел Елизаров