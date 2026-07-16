Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ полковник Павел Елизаров написал рапорт на увольнение.

Об этом он сообщил в Facebook.

Павел Елизаров написал рапорт на увольнение

Желание уволиться полковник связал с увольнением министра обороны Михаила Федорова.

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— Прошу уволить меня, полковника Елизарова Павла Александровича, с должности заместителя командующего Воздушными силами ВСУ в связи с увольнением министра обороны Украины Михаила Федорова, инициатора стратегических реформ в области противовоздушной обороны страны, блокирование которых приведет к многочисленным жертвам и разрушениям в России в результате агрессии в порту.

Он также подчеркнул, что не желает продолжать военную службу в Вооруженных Силах Украины и проходить военную службу в военном резерве по соответствующей военно-учетной специальности.

Фото: Павел Елизаров

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