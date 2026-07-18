Михаил Федоров, против увольнения которого с поста главы Миноборони, третий день проходят протесты в Украине, поблагодарил украинцев за поддержку и выразил уверенность, что удастся добиться изменений.

Об этом Федоров написал в Telegram.

Федоров поблагодарил украинцев за поддержку

— Изменения обязательно будут… Диалог есть. Верю, что все получится, — сообщил он в субботу, 18 июля.

Федоров утверждает, что такой ответственности он не ощущал на должностях в Кабмине.

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— Вы благодарили меня за “Мрію” и “Дію”. От себя благодарю за надежду. Такой ответственности не ощущал даже на правительственных должностях, — отметил он.

Михаил Федоров поблагодарил ветеранов и военных за то, что “держите фронт и честь”.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что сегодня состоялись обсуждения с бывшим министром обороны Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

— Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Долго говорил сегодня с Михаилом Федоровым. Я говорил сегодня также с Александром Сырским. Решения относительно армии будут выработаны, — подчеркнул президент.

Протесты в Киеве и других городах

Возле театра имени Ивана Франко в Киеве, а также в других городах Украины уже третий день подряд проходят акции протеста.

Участники требуют вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны.

Также протестующие призывают к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Хотя начало акции в Киеве было анонсировано на 20:00, люди начали собираться раньше.

Во время акции звучат лозунги: Украина — это Европа, Единая соборная Украина, Изменимся или умрем, Нам не смешно, власть — это не шутки, Слуга народа, выходи к народу, Власть — это народ.

Участники протеста также почтили память погибших защитников минутой молчания. На акции против отставки Федорова присутствуют военнослужащие и ветераны.

По состоянию на 21:30 протест продолжался: часть людей покидала место проведения акции, вместо этого приходили новые участники.

Среди протестующих много молодежи. Люди пришли с флагами Украины, УПА и Евросоюза.

На месте проведения акции дежурят представители полиции диалога, которые следят за соблюдением порядка. Также присутствуют медицинские работники.

Протесты также продолжаются во Львове, Виннице, Хмельницком, Харькове, Днепре, Николаеве, Тернополе, Кропивницком, Ивано-Франковске, Одессе, Ужгороде и Черкассах.

Источник : Суспільне, Громадське

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