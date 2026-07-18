Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 18 июля 2026 – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 229 боевых столкновений. Враг нанес 68 авиационных ударов, сбросил 175 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6231 дрон-камикадзе и осуществил 2225 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 18 июля 2026
Потери врага на 18 июля 2026 года
- личного состава – около 1427410 (+1420) человек.
- танков – 12 151 (+3) ед.
- боевых бронированных машин – 24 956 (+10) ед.
- артиллерийских систем – 46 169 (+85) ед.
- РСЗО – 1 946 (+3) ед.
- средств ПВО – 1502 (+6) ед.
- самолетов – 438 (+1) ед.
- вертолетов – 354 ед.
- наземных робототехнических комплексов – 1943 (+11) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914) ед.
- крылатых ракет – 4 914 (+5) ед.
- кораблей / катеров – 34 ед.
- подводных лодок – 2 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 121 742 (+526) ед.
- специальной техники – 4 428 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
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