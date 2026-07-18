За прошедшие сутки на фронте произошло 229 боевых столкновений. Враг нанес 68 авиационных ударов, сбросил 175 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6231 дрон-камикадзе и осуществил 2225 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 18 июля 2026

Потери врага на 18 июля 2026 года

личного состава – около 1427410 (+1420) человек.

танков – 12 151 (+3) ед.

боевых бронированных машин – 24 956 (+10) ед.

артиллерийских систем – 46 169 (+85) ед.

РСЗО – 1 946 (+3) ед.

средств ПВО – 1502 (+6) ед.

самолетов – 438 (+1) ед.

вертолетов – 354 ед.

наземных робототехнических комплексов – 1943 (+11) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914) ед.

крылатых ракет – 4 914 (+5) ед.

кораблей / катеров – 34 ед.

подводных лодок – 2 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 121 742 (+526) ед.

специальной техники – 4 428 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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