Потери РФ на 18 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 420 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 606-е сутки полномасштабной войны превысили 1,427 млн.

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Потери РФ на 18 июля 2026 года

  • личного состава – около 1 427 410 (+1 420);
  • танков – 12 151 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 956 (+10);
  • артиллерийских систем – 46 169 (+85);
  • реактивных систем залпового огня – 1 946 (+3);
  • средств противовоздушной обороны – 1 502 (+6);
  • самолетов – 438 (+1);
  • вертолетов – 354;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 943 (+11);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914);
  • крылатых ракет – 4 914 (+5);
  • кораблей (катеров) – 34;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 121 742 (+526);
  • специальной техники – 4 428 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ

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