Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 18 июля: ВСУ ликвидировали 1420 оккупантов, самолет и 1914 БпЛА
Потери РФ на 18 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 420 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 606-е сутки полномасштабной войны превысили 1,427 млн.
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Потери РФ на 18 июля 2026 года
- личного состава – около 1 427 410 (+1 420);
- танков – 12 151 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 956 (+10);
- артиллерийских систем – 46 169 (+85);
- реактивных систем залпового огня – 1 946 (+3);
- средств противовоздушной обороны – 1 502 (+6);
- самолетов – 438 (+1);
- вертолетов – 354;
- наземных робототехнических комплексов – 1 943 (+11);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914);
- крылатых ракет – 4 914 (+5);
- кораблей (катеров) – 34;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 121 742 (+526);
- специальной техники – 4 428 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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