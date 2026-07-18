Потери РФ на 18 июля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 420 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 606-е сутки полномасштабной войны превысили 1,427 млн.

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Потери РФ на 18 июля 2026 года

личного состава – около 1 427 410 (+1 420);

танков – 12 151 (+3);

боевых бронированных машин – 24 956 (+10);

артиллерийских систем – 46 169 (+85);

реактивных систем залпового огня – 1 946 (+3);

средств противовоздушной обороны – 1 502 (+6);

самолетов – 438 (+1);

вертолетов – 354;

наземных робототехнических комплексов – 1 943 (+11);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 414 798 (+1 914);

крылатых ракет – 4 914 (+5);

кораблей (катеров) – 34;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 121 742 (+526);

специальной техники – 4 428 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

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