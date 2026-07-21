Российские войска ночью 21 июля дважды атаковали Харьков беспилотниками. Под ударом оказались Киевский и Немышлянский районы города: повреждены автозаправочная станция и частный дом, возник пожар. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура, городской мэр Игорь Терехов и ГСЧС.

Атака на Харьков: что известно о последствиях

Отмечается, что первая атака на Харьков произошла около 00:05. FPV-дрон попал на территорию АЗС в Киевском районе Харькова. В результате — поврежден автомобиль, однако пострадавших не было.

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Позже, около 04:05, российская армия нанесла удар беспилотником (предположительно — типа Италмас) по Немишлянскому району Харькова.

Прокуратура отметила, что в результате попадания был поврежден частный жилой дом, возник пожар. Острую реакцию на стресс испытали пять человек: двое мужчин, две женщины и 13-летняя девочка (по данным ГСЧС, ребенку 12 лет, – Ред.).

– Удар вражеского БПЛА пришелся на крышу частного дома в Немишлянском районе. Спасатели оперативно ликвидировали последствия обстрела. На месте происшествия работали оперативные подразделения, пиротехники и психологи ГСЧС, а также медики, правоохранители и коммунальщики, – сообщили в ГСЧС.

Под процессуальным руководством Шевченковской, Киевской и Немишлянской окружных прокуратур г. Харькова начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в целом за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 217 боевых столкновений. Ночью враг атаковал Украину 58 ударными дронами, силы ПВО сбили 46 целей. Под вражескими ударами оказалась гражданская инфраструктура Чернигова, Харькова, населенных пунктов в Днепропетровской области.

Фото: Харьковская областная прокуратура

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