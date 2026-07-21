Графики отключения света 22 июля: будут ли введены ограничения
В среду, 22 июля, Укрэнерго не планирует вводить отключения электроэнергии в Украине.
Графики отключения света 22 июля: что известно
— Завтра, в среду, применение графиков ограничений не планируется, — говорится в сообщении Укрэнерго.
Украинцам рекомендуют перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 11:00 до 15:00.
Энергетики просят потреблять электроэнергию экономно.
Напомним, утром во вторник, 21 июля, потребление электроэнергии было на том же уровне, что и 20 июля, сообщили в Укрэнерго.
Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,3% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 17 июля.
Причина – традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели.
Россияне продолжают атаковать объекты украинской энергосистемы.
Сегодня утром из-за атак РФ были новые обесточивания в Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.
Аварийно-восстановительные работы проводились там, где позволяла ситуация, связанная с безопасностью.