В среду, 22 июля, Укрэнерго не планирует вводить отключения электроэнергии в Украине.

Графики отключения света 22 июля: что известно

— Завтра, в среду, применение графиков ограничений не планируется, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Украинцам рекомендуют перенести использование мощных электроприборов на дневное время – с 11:00 до 15:00.

Энергетики просят потреблять электроэнергию экономно.

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Напомним, утром во вторник, 21 июля, потребление электроэнергии было на том же уровне, что и 20 июля, сообщили в Укрэнерго.

Вчера суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,3% выше, чем максимум предыдущего рабочего дня – в пятницу, 17 июля.

Причина – традиционный рост уровня энергопотребления в начале рабочей недели.

Россияне продолжают атаковать объекты украинской энергосистемы.

Сегодня утром из-за атак РФ были новые обесточивания в Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Аварийно-восстановительные работы проводились там, где позволяла ситуация, связанная с безопасностью.

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