Во время военного положения военнообязанные все чаще сталкиваются с сообщениями о внесении в розыск через ТЦК и СП.

Несмотря на это, не все понимают, при каких обстоятельствах это может произойти, достаточно ли для этого неявки по повестке и нужно ли решение суда. Вокруг процедуры возникает немало вопросов и распространяются разные мифы.

Могут ли объявить в розыск без решения суда и что на этот счет говорит адвокат, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Что означает розыск ТЦК

После введения электронного военно-учетного документа все больше военнообязанных замечают в приложении Резерв+ отметку “в розыске”. Однако далеко не все понимают, что именно означает такой статус, когда ТЦК представляет военнообязанного в розыск и какие нарушения могут к этому привести.

Розыск, инициирующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки, не является уголовным преследованием.

Речь идет об административной процедуре. Это один из этапов производства по делам о нарушении правил военного учета или законодательства о мобилизации. Порядок таких действий определен Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Как проверить, находится ли человек в розыске

Узнать наличие такого статуса можно самостоятельно через приложение Резерв+. Для этого нужно:

авторизоваться в приложении;

уточнить свои военно-учетные данные;

сформировать электронный военно-учетный документ в PDF или просмотреть полную информацию о своем статусе.

Если в отношении человека уже инициирован розыск, то соответствующая информация отобразится в военно-учетном документе. Такие отметки светятся красным.

Причины, по которым ТЦК подает в розыск

Как рассказала в комментарии для Фактов ICTV адвокат, руководитель практики обслуживания частных клиентов и партнер АО Reliance Ирина Цыбко, термин “розыск ТЦК” в быту и юридической практике означает обращение Территориального центра комплектования и социальной поддержки в Национальную полицию с просьбой установить местонахождение лица и доставить его для составления административного протокола.

ТЦК инициирует розыск при нарушении правил военного учета или законодательства о мобилизации (ст. 210, 210-1 КУоАП).

Когда ТЦК подает военнообязанного в розыск:

неявка по повестке (для уточнения данных, прохождения ВЛК или по мобилизационному распоряжению) без уважительных причин;

среди причин, когда ТЦК могут подать в розыск – игнорирование обязанности встать на учет (например, для внутренне перемещенных лиц в 7-дневный срок);

несоответствие или отсутствие данных о лице в Едином государственном реестре Оберег/приложении Резерв+;

уклонение от прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) или непредоставление информации об изменении места жительства или семейного положения.

Сколько времени от повестки до розыска

Цыбко отметила, что законодательство не устанавливает точное количество дней для обращения в полицию.

Административный розыск. На практике ТЦК фиксирует факт неявки в день, указанный в повестке. Если в течение нескольких дней военнообязанный не предоставляет документы, подтверждающие уважительную причину (болезнь, смерть близких и т.п.), ТЦК направляет соответствующее обращение в Национальную полицию.

Уголовный розыск. Если речь идет о систематическом уклонении (например, после прохождения ВЛК и боевой повестки), это квалифицируется по ст. 336 или 337 УК Украины. В этом случае открывается уголовное производство.

Может ли ТЦК подать в розыск без решения суда

— Да, но речь идет об административном доставке, а не уголовном розыске, — уточнила юристка.

Она добавила, что для подачи запроса в Национальную полицию об установлении местопребывания и административном задержании (ст. 259, 262 КУоАП) решение суда не требуется. ТЦК действует в пределах предоставленных ему административных полномочий.

Решение суда (решение следственного судьи) необходимо исключительно в случае объявления лица в розыск в рамках уголовного производства.

Важен нюанс:

— Полиция по запросу ТЦК имеет право только задержать лицо и доставить его в ближайший ТЦК для составления протокола об административном правонарушении. Сам по себе ТЦК не является органом досудебного расследования и самостоятельно проводить розыскные действия на улицах не имеет права, — предупредила адвокат.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.