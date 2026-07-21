Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 217 боевых столкновений. Ночью враг атаковал Украину 58 ударными дронами, силы ПВО сбили 46 целей. Под вражескими ударами оказалась гражданская инфраструктура Чернигова, Харькова, населенных пунктов на Днепропетровщине.

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Взрывы в Чернигове

Утром раздались взрывы в Чернигове, сообщил руководитель Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

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По его словам, Чернигов атаковали российские ударные дроны. Зафиксировано попадание в административное здание. Там возник пожар. В результате атаки пострадал один человек.

Атака на Днепропетровщину

Ночью российский враг более 10 раз атаковал два района области беспилотниками. К сожалению, есть жертвы, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под ударом оказались райцентр, Красногригорьевская, Мировская, Марганецкая и Покровская общины. Там произошли пожары. Взрывами повредило инфраструктуру и автомобиль.

На Синельниковщине под вражескими ударами была Николаевская община. Там повредило автомобиль. Погибли два человека.

Удары по Харькову

Поздним вечером 20 июля российский FPV-дрон ударил в припаркованный автомобиль в Шевченковском районе Харькова. Никто не пострадал, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Ориентировочно в 23:15 еще один FPV-дрон попал в топливораздаточную колонку на территории АЗС в этом же районе. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Повреждено оборудование АЗС. Без пострадавших.

21 июля около 00:05 вражеский FPV-дрон атаковал территорию автозаправочной станции в Киевском районе Харькова. В результате попадания поврежден автомобиль. Людей не задело.

Около 04:05 вражеский ударный дрон Италмас атаковал Немышлянский район Харькова. В результате попадания поврежден частный жилой дом. Там возник пожар. Острую реакцию на стресс получили пять человек: двое мужчин, две женщины и 13-летняя девочка.

Атака FPV-дрона на Херсон

Сегодня около 07:45 российские военные FPV-дроном атаковали гражданский автомобиль в Центральном районе Херсона. К сожалению, в результате попадания беспилотника погибла женщина.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшей, сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

Атака на Липецк

Ночью в российском городе Липецк раздавались взрывы. Возник масштабный пожар в районе промышленной зоны. Возгорание зафиксировали на территории между Липецкой ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что на улице Передильской произошло возгорание на открытой площадке одного из производственных объектов. По его словам, площадь пожара составила около 2,5 тыс. кв. м.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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