19 и 20 июля российские войска провели штурмы на севере Сумской области, но врагу не удалось продвинуться.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Штурмы РФ в Сумской области

По данным экспертов, геолокационные кадры от 18 июля свидетельствуют о том, что российские войска атаковали украинские позиции к юго-востоку от Александрии, а также вдоль государственной границы к западу от Кучерова Курской области.

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Это подтверждает, что подразделения Сил обороны остаются на занимаемых рубежах, несмотря на утверждения российских источников об их вытеснении.

В то же время 20 июля источник, связанный с Северной группировкой войск РФ, заявил, что оккупанты якобы закрепляются в восточной части села Таратутино, расположенного к юго-востоку от Сум.

В ISW отмечают, что эти сообщения могут свидетельствовать о возможном проникновении российских подразделений в восточную часть населенного пункта.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 609-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ISW

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