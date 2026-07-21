РФ безуспешно штурмовала север Сумской области, ВСУ удерживают позиции — ISW
- 19–20 июля РФ проводила штурмы на севере Сумской области.
- По оценке ISW, подтвержденных успехов российских войск нет.
- Геолокационные кадры свидетельствуют, что ВСУ удерживают позиции вблизи Александрии.
19 и 20 июля российские войска провели штурмы на севере Сумской области, но врагу не удалось продвинуться.
Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
Штурмы РФ в Сумской области
По данным экспертов, геолокационные кадры от 18 июля свидетельствуют о том, что российские войска атаковали украинские позиции к юго-востоку от Александрии, а также вдоль государственной границы к западу от Кучерова Курской области.
Это подтверждает, что подразделения Сил обороны остаются на занимаемых рубежах, несмотря на утверждения российских источников об их вытеснении.
В то же время 20 июля источник, связанный с Северной группировкой войск РФ, заявил, что оккупанты якобы закрепляются в восточной части села Таратутино, расположенного к юго-востоку от Сум.
В ISW отмечают, что эти сообщения могут свидетельствовать о возможном проникновении российских подразделений в восточную часть населенного пункта.
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