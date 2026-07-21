В Киеве не будут вводить тариф на воду на уровне около 90 грн за куб. Городские власти не согласовали соответствующие расчеты, которые подал Киевводоканал.

Тариф на воду в Киеве

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотвода составит 63,79 грн за куб.

Этот тариф Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила еще в 2024 году.

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По расчетам городских властей, для семьи из трех человек плата за холодную воду может возрасти примерно на 200–300 грн в месяц в зависимости от объемов потребления.

Ранее в Киевводоканале в ответ на запрос РБК-Украина заявили, что экономически обоснованная стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода составляет 88,90 грн за куб. В частности, водоснабжение предлагалось оценить в 50,69 грн, а водоотвод — в 38,21 грн за куб.

В Киевводоканале объясняли необходимость пересмотра тарифов значительным ростом расходов. В частности, по сравнению с 2022 годом в три раза подорожала электроэнергия, более чем вдвое — горючее, а цены на отдельные реагенты для очистки воды выросли почти втрое.

Кроме того, предприятие тратит больше средств на ремонт изношенных сетей, восстановление инфраструктуры после российских атак и повышение зарплат работникам.

Однако в КГВА отметили, что этот тариф пока не будет применяться, поскольку город его не согласовал.

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