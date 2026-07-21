В Днепре правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам, которых следствие считает причастными к нападению на волонтера. По данным Офиса генерального прокурора, злоумышленники жестоко избили потерпевшего и похитили деньги, которые он собрал для ВСУ.

Нападение на волонтера в Днепре: что известно

По данным следствия, подозреваемые узнали, что волонтер получил 11 тыс. долларов на покупку автомобиля для украинских военных. Они приехали к его дому, силой вытащили мужчину из квартиры, жестоко избили, после чего проникли в жилище и завладели деньгами.

Помимо денег, фигуранты, по данным следствия, похитили ювелирные изделия ориентировочной стоимостью 100 тыс. грн.

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В Офисе генерального прокурора отметили, что среди подозреваемых есть неоднократно судимый житель Павлограда, который, по данным следствия, имеет связи с криминальной средой.

После нападения двое фигурантов, как утверждает следствие, начали вымогать у потерпевшего еще $10 тыс., заявляя о якобы несуществующем долге. В течение нескольких месяцев они угрожали мужчине насилием и требовали передать деньги. Одного из подозреваемых задержали во время передачи средств.

В ходе восьми санкционированных обысков в Днепре правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Всем троим фигурантам сообщили о подозрении в разбое (ч. 4 ст. 187 УК Украины), а двум из них также инкриминируют вымогательство (ч. 4 ст. 189 УК Украины).

В настоящее время один из подозреваемых находится под стражей без права внесения залога. В отношении другого суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения, а третий уже находится под стражей в рамках другого уголовного производства.

Напомним, в Киеве задержан мужчина, который совершил разбойное нападение и угрожал ножом работникам автозаправочной станции в Деснянском районе. Злоумышленником оказался военнослужащий в статусе СЗЧ (самовольного оставление части).

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