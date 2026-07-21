Полиция польского города Легница расследует нападение на двух 13-летних гражданок Украины, которое произошло вечером 18 июля. Правоохранители проверяют, могло ли происшествие быть совершено на почве национальной ненависти.

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая.

Что известно о нападении на украинок в Польше

Каролина Галецкая отметила, что около 21:00 на улице Полярной возле бассейна неизвестная женщина ударила двух украинских подростков.

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В настоящее время полиция проводит следственные действия по факту нарушения физической неприкосновенности и устанавливает личность нападавшей.

– Никто не имеет права применять насилие к другому человеку, особенно к ребенку. Также недопустимо, если нападение действительно было мотивировано национальным происхождением девушек, – подчеркнула Галецкая.

По информации RMF24, мать пострадавших сообщила, что перед нападением женщина сделала девочкам замечание из-за украинского языка.

По ее словам, нападающая неоднократно оскорбляла и провоцировала детей, после чего ударила одну из украинок, а также других детей, находившихся рядом. Она якобы объясняла свои действия украинским происхождением подростков.

Полиция проверяет эти обстоятельства и выясняет все детали инцидента.

Напомним, в Польше задержали мужчину, который оскорблял украинских детей в автобусе.

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