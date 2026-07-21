В Польше женщина напала на двух 13-летних украинок: полиция ведет расследование
- В польской Легнице расследуют нападение на двух 13-летних гражданок Украины, которое произошло вечером 18 июля недалеко от местного бассейна.
- По данным польских СМИ, перед нападением женщина сделала девушкам замечание из-за украинского языка, после чего, вероятно, применила к ним физическую силу.
Полиция польского города Легница расследует нападение на двух 13-летних гражданок Украины, которое произошло вечером 18 июля. Правоохранители проверяют, могло ли происшествие быть совершено на почве национальной ненависти.
Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая.
Что известно о нападении на украинок в Польше
Каролина Галецкая отметила, что около 21:00 на улице Полярной возле бассейна неизвестная женщина ударила двух украинских подростков.
В настоящее время полиция проводит следственные действия по факту нарушения физической неприкосновенности и устанавливает личность нападавшей.
– Никто не имеет права применять насилие к другому человеку, особенно к ребенку. Также недопустимо, если нападение действительно было мотивировано национальным происхождением девушек, – подчеркнула Галецкая.
По информации RMF24, мать пострадавших сообщила, что перед нападением женщина сделала девочкам замечание из-за украинского языка.
По ее словам, нападающая неоднократно оскорбляла и провоцировала детей, после чего ударила одну из украинок, а также других детей, находившихся рядом. Она якобы объясняла свои действия украинским происхождением подростков.
Полиция проверяет эти обстоятельства и выясняет все детали инцидента.
Напомним, в Польше задержали мужчину, который оскорблял украинских детей в автобусе.