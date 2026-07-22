За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 330 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 22 июля

личного состава – около 1 433 230 (+1 330) человек;

танков – 12 163 (+2) шт.;

боевых бронированных машин – 24 982 (+4) шт.;

артиллерийских систем — 46 492 (+57) шт.;

РСЗО — 1 958 (+3) шт.;

средств ПВО — 1 513 (+0) шт.;

самолетов — 438 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов — 1 981 (+11) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 421 900 (+1 610) шт.;

крылатых ракет — 4 933 (+0) шт.;

кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 123 702 (+355) шт.;

специальной техники – 4 450 (+9) шт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.