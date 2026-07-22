Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 22 июля: ВСУ уничтожили 1 330 оккупантов и 50 артсистем
За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 330 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 22 июля
- личного состава – около 1 433 230 (+1 330) человек;
- танков – 12 163 (+2) шт.;
- боевых бронированных машин – 24 982 (+4) шт.;
- артиллерийских систем — 46 492 (+57) шт.;
- РСЗО — 1 958 (+3) шт.;
- средств ПВО — 1 513 (+0) шт.;
- самолетов — 438 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов — 1 981 (+11) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 421 900 (+1 610) шт.;
- крылатых ракет — 4 933 (+0) шт.;
- кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 123 702 (+355) шт.;
- специальной техники – 4 450 (+9) шт.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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