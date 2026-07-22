За последние сутки Силы обороны Украины на фронте уничтожили как минимум 1 330 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 22 июля

  • личного состава – около 1 433 230 (+1 330) человек;
  • танков – 12 163 (+2) шт.;
  • боевых бронированных машин – 24 982 (+4) шт.;
  • артиллерийских систем — 46 492 (+57) шт.;
  • РСЗО — 1 958 (+3) шт.;
  • средств ПВО — 1 513 (+0) шт.;
  • самолетов — 438 (+0) шт.;
  • вертолетов — 354 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов — 1 981 (+11) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 421 900 (+1 610) шт.;
  • крылатых ракет — 4 933 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров — 34 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 123 702 (+355) шт.;
  • специальной техники – 4 450 (+9) шт.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 610-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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