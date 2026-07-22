Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении генерал-майора Игоря Скибюка начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Соответствующее решение оформлено указом №631/2026.

Указ президента о назначении Скибюка

– Назначить Скибюка Игоря Анатольевича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, – говорится в тексте указа.

Напомним, о том, что именно Игорь Скибюк станет начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, стало известно еще несколько часов назад из соответствующего поста президента Зеленского в социальных сетях.

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Это решение было принято совместно с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой.

По словам Зеленского, приоритетами для нового руководства ВСУ остаются развитие украинских киберсил, совершенствование системы подготовки военных, укрепление боевых подразделений, продолжение перехода на корпусную систему, а также повышение эффективности мобилизации.

Особое внимание планируется уделить развитию дальнобойных возможностей Сил обороны и программам по укреплению противовоздушной обороны.

Накануне президент Владимир Зеленский объявил об изменении руководства Вооруженных Сил Украины.

Новым главнокомандующим ВСУ он назначил генерал-майора Михаила Драпатого, а Александр Сырский покинул пост после более чем двух лет работы.

Фото: ДШВ ЗСУ

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