Зеленский подписал указ о назначении Скибюка начальником Генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении генерал-майора Игоря Скибюка начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Соответствующее решение оформлено указом №631/2026.
Указ президента о назначении Скибюка
– Назначить Скибюка Игоря Анатольевича начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, – говорится в тексте указа.
Напомним, о том, что именно Игорь Скибюк станет начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, стало известно еще несколько часов назад из соответствующего поста президента Зеленского в социальных сетях.
Это решение было принято совместно с новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым и исполняющим обязанности министра обороны Евгением Хмарой.
По словам Зеленского, приоритетами для нового руководства ВСУ остаются развитие украинских киберсил, совершенствование системы подготовки военных, укрепление боевых подразделений, продолжение перехода на корпусную систему, а также повышение эффективности мобилизации.
Особое внимание планируется уделить развитию дальнобойных возможностей Сил обороны и программам по укреплению противовоздушной обороны.
Накануне президент Владимир Зеленский объявил об изменении руководства Вооруженных Сил Украины.
Новым главнокомандующим ВСУ он назначил генерал-майора Михаила Драпатого, а Александр Сырский покинул пост после более чем двух лет работы.
Фото: ДШВ ЗСУ