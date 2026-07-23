В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует выплату денежной компенсации военнослужащим за все неиспользованные дни отпуска при увольнении с военной службы (закон №4470-IX).

Компенсация предусмотрена как за основной, так и за дополнительные отпуска.

В случае гибели военного право на компенсацию будут иметь лица, определенные в его распоряжении. Если таковые не указаны — выплата передается по наследству.

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Во время действия военного положения военнослужащие имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 30 дней. Однако в силу определенных обстоятельств, таких как нехватка личного состава в подразделениях или сложная ситуация на фронте, не всегда удается использовать все положенные дни отдыха в течение года.

Факты ICTV узнавали, можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск военному.

Выплачивается ли компенсация за неиспользованный отпуск военным

Согласно действующему законодательству, такие дни не аннулируются, но и перенести их на следующий год невозможно. Военнослужащие могут воспользоваться ими при увольнении со службы или получить соответствующую денежную компенсацию.

Это регулируется законом Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, а также приказом Министерства обороны Украины № 260 Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины и некоторым другим лицам.

Как использовать неотгулянные дни

Военнослужащие, которые увольняются со службы, могут выбрать один из двух вариантов:

Оформить отпуск перед увольнением. В этом случае они официально остаются в списках личного состава части до завершения отпуска, а за весь период получают денежное обеспечение. Продолжительность такого отпуска рассчитывается пропорционально отработанному времени в году увольнения.

Получить компенсацию за неиспользованные дни. Это касается как ежегодного основного отпуска, так и дополнительных дней отдыха, в том числе и за предыдущие годы.

Какая компенсация выплачивается военнослужащим за неиспользованный отпуск

Сумма выплат определяется на основе:

должностного оклада,

оклада по воинскому званию,

надбавки за выслугу лет,

дополнительных ежемесячных выплат.

Чтобы рассчитать сумму компенсации военным за неиспользованный отпуск, необходимо определить размер выплат за один день отпуска. После этого общий размер месячного денежного обеспечения делится на 30 календарных дней.

Выплачивается ли компенсация военным за неиспользованный дополнительный отпуск

Компенсация может выплачиваться не только за основной ежегодный отпуск, но и за дополнительные дни. Например, участники боевых действий имеют право на дополнительный отпуск до 14 дней. Во время военного положения его предоставление приостановлено, но военные могут получить за него денежную компенсацию.

При увольнении необходимо подать рапорт командиру воинской части с запросом на компенсацию за неиспользованный отпуск. В рапорте следует указать:

основание и дату увольнения,

количество неиспользованных дней,

норму закона, предусматривающую компенсацию.

Эта процедура позволяет военнослужащим получить причитающиеся им выплаты за дни, которые они не смогли использовать из-за службы.

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