В акватории Черного моря у побережья Одессы затонуло иностранное торговое судно Golden Leo, которое 19 июля подверглось российскому ракетному удару при выходе из украинского порта после погрузки кукурузы.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Судно Golden Leo затонуло у побережья Одессы: что известно

По словам Кипера, сухогруз получил серьезные повреждения во время российской атаки 19 июля. Уже в воскресенье, 26 июля, судно затонуло в акватории Черного моря недалеко от побережья Одессы.

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Как уточнили в Администрации судоходства, серьезные повреждения конструкций корпуса и надстройки привели к потере судом мореходного состояния и последующему затоплению.

На момент затопления экипажа на борту не было.

Начальник Одесской ОВА заявил, что Россия в очередной раз показала, что сознательно нападает на гражданское судоходство и ставит под угрозу жизни людей и безопасность морских перевозок.

По его словам, удар по гражданскому судну, которое везло мирный груз, — это очередное доказательство террористической политики страны-агрессора.

Напомним, что 19 июля российские войска атаковали тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69 гражданский сухогруз Golden Leo, который ходил под флагом Гвинеи-Бисау, принадлежал турецкому судовладельцу и перевозил кукурудзу.

В результате атаки погибли 10 человек, среди них были четверо граждан Индии и украинский лоцман.

После атаки Министерство иностранных дел Индии вызвало временного поверенного в делах РФ и выразило решительный протест в связи с гибелью своих граждан.

Фото: Одесская ОВА

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