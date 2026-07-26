Графики отключения света 27 июля: будет ли электричество в понедельник
Укрэнерго не планирует вводить ограничения поставок электроэнергии в понедельник, 27 июля.
Графики отключения света не будут введены
— Завтра, в понедельник, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
Энергетики просят перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.
В Укрэнерго подчеркивают, что необходимо рационально использовать электроэнергию.
Напомним, Ирландия в 2026 году выделит Украине новый пакет двусторонней помощи на общую сумму €125 млн.
Средства направят на финансирование нелетального военного оборудования, а также на восстановление и защиту критически важной инфраструктуры.
Предоставленная Ирландией поддержка поможет Украине подготовиться к следующей зиме. Часть финансирования используют для защиты и ремонта энергетической инфраструктуры.