Укрэнерго не планирует вводить ограничения поставок электроэнергии в понедельник, 27 июля.

Графики отключения света не будут введены

— Завтра, в понедельник, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики просят перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

В Укрэнерго подчеркивают, что необходимо рационально использовать электроэнергию.

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Напомним, Ирландия в 2026 году выделит Украине новый пакет двусторонней помощи на общую сумму €125 млн.

Средства направят на финансирование нелетального военного оборудования, а также на восстановление и защиту критически важной инфраструктуры.

Предоставленная Ирландией поддержка поможет Украине подготовиться к следующей зиме. Часть финансирования используют для защиты и ремонта энергетической инфраструктуры.

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