Украина и США обсудили новые предложения по прекращению авиаударов, которые планируют представить России в рамках новой инициативы по возобновлению мирных переговоров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Предложение о прекращении авиаударов между Украиной и РФ

По данным Reuters, украинские и американские чиновники обсудили предложение о прекращении авиаударов, которое могут передать российской стороне.

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Собеседник агентства отметил, что раньше Украина уже предлагала России прекратить огонь, но Кремль отверг эти инициативы.

В то же время некоторые чиновники считают, что постоянные украинские удары беспилотниками и ракетами по военным и промышленным объектам в России усиливают экономическое давление на РФ и могут повлиять на позицию Владимира Путина в отношении переговоров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что комментировать информацию о возможных новых предложениях пока преждевременно.

По его словам, Москва не знает, насколько достоверны эти сообщения, поскольку они основаны только на публикациях в СМИ.

В то же время Песков подтвердил, что в Кремле слышали о возможности появления новых инициатив.

— Мы слышали заявления о том, что возможны какие-то новые варианты. Нам еще нужно узнать о них побольше… Что будет дальше, будет зависеть от того, насколько они будут соответствовать нашим интересам, — сказал он.

Напомним, что 22 июля президент Украины Владимир Зеленский провел беседу со спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

Стороны обсудили активизацию дипломатических усилий и возобновление переговорного процесса с Россией.

Позже появилась информация, что в конце июля Зеленский может посетить США и встретиться с президентом Дональдом Трампом, во время которой, среди прочего, могут обсудить дальнейшие шаги для достижения мира.

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