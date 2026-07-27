В ночь на 27 июля российские войска атаковали Запорожье, Сумскую и Днепропетровскую области корректируемыми авиабомбами, беспилотниками и артиллерией.

В то же время Украина и США, по данным СМИ, обсуждают новое предложение о прекращении воздушных ударов, которое могут представить России.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что Иран фактически уже участвует в войне против Украины из-за поставок России дронов Shahed и технологий их производства.

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Об этих и других событиях ночи и утра 27 июля — читай дальше.

Атака на Запорожье

В ночь на 27 июля российские войска атаковали Запорожье корректируемой авиабомбой и дронами.

Одна из авиабомб попала в частный жилой район. В результате удара погиб 67-летний мужчина.

Под завалами оказался 22-летний парень. После многочасовой поисково-спасательной операции его достали живым. Он находится под наблюдением врачей, угрозы жизни нет.

Также российский беспилотник повредил квартиру в многоэтажном доме. Получили ранения 53-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Удары по Сумской области

Российские войска нанесли семь ударов корректируемыми авиабомбами по территории Сумской общины.

В результате атаки повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт.

Пострадали как минимум семь человек: 15-летняя девушка, 39-летний мужчина, женщины 58 и 70 лет, а также 46-летняя женщина и 48-летний мужчина, которые были в машине, когда дрон ударил. Еще одна 34-летняя женщина пострадала в результате атаки БпЛА.

Под ударами оказались и другие общины области. В Шосткинской общине травмирован 45-летний мужчина, а в Середино-Будской — 58-летний местный житель.

Обстрелы Днепропетровской области

В течение ночи российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

В Днепре повреждены предприятие, многоквартирные дома, магазины и автомобили.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь и Марганецкая община. Повреждены детский сад, объекты инфраструктуры, многоквартирные и частные дома, а также хлебный киоск.

Двое людей получили ранения, среди них шестилетний мальчик. Еще одна 59-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе россияне атаковали районный центр, Васильковскую и Дубовиковскую общины. Повреждены гимназия, предприятие и частный дом.

В Павлограде после атаки возник пожар.

Украина и США обсуждают прекращение воздушных атак

Украинские и американские чиновники обсудили новое предложение о прекращении воздушных ударов между Украиной и Россией.

По данным Reuters, эту инициативу могут представить Москве в рамках попыток возобновить переговорный процесс.

Раньше Украина уже предлагала России прекратить огонь, но Кремль отвергал такие предложения.

В то же время часть чиновников считает, что украинские удары по военным и промышленным объектам в России усиливают экономическое давление на Москву и могут повлиять на ее готовность к переговорам.

В Кремле заявили, что пока не располагают достаточной информацией о возможной инициативе и считают комментарии преждевременными.

Зеленский ответил на угрозы Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Иран фактически уже участвует в войне против Украины.

По его словам, Тегеран передал России тысячи ударных дронов Shahed, а позже предоставил технологии и лицензии для их производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится открывать новый фронт, но не может игнорировать участие Ирана в поддержке российской агрессии.

Президент также отметил, что Иран и Северная Корея помогают России оружием и другими военными ресурсами.

По его словам, Украина должна быть готова к возможному усилению угроз со стороны этих государств.

Великобритания передаст Украине технологию Stone Cloak

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время встречи с Владимиром Зеленским должен объявить о передаче Украине прав на технологию Stone Cloak.

Речь идет о британской системе радиоэлектронной борьбы, предназначенной для подавления российских средств обнаружения дронов.

Передача прав интеллектуальной собственности даст Украине возможность наладить серийное производство таких систем.

Великобритания уже передала украинским военным тысячи устройств Stone Cloak, которые использовались на поле боя.

Ожидается, что во время визита Бернем и Зеленский также встретятся с украинскими военнослужащими, прошедшими подготовку в Великобритании.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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