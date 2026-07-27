Потери врага на 27 июля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооружённые Силы Украины за сутки уничтожили 1 590 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 615-е сутки полномасштабной войны превысили 1,440 млн.

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Потери врага на 27 июля 2026 года

личного состава — около 1 440 580 (+1 590) человек;

танков — 12 225 (+8) шт.;

боевых бронированных машин — 25 032 (+13) шт.;

артиллерийских систем — 46 831 (+37) шт.;

РСЗО — 1 969 (+0) шт.;

средств ПВО — 1 519 (+1) шт.;

самолетов — 439 (+0) шт.;

вертолетов — 354 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 038 (+7) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269) шт.;

крылатых ракет – 4 950 (+6) шт.;

кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 126 302 (+491) шт.;

специальной техники – 4 472 (+7) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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