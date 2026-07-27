Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 27 июля: уничтожено 1590 оккупантов и более 1,2 тыс. БпЛА
Потери врага на 27 июля 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооружённые Силы Украины за сутки уничтожили 1 590 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 615-е сутки полномасштабной войны превысили 1,440 млн.
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Потери врага на 27 июля 2026 года
- личного состава — около 1 440 580 (+1 590) человек;
- танков — 12 225 (+8) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 032 (+13) шт.;
- артиллерийских систем — 46 831 (+37) шт.;
- РСЗО — 1 969 (+0) шт.;
- средств ПВО — 1 519 (+1) шт.;
- самолетов — 439 (+0) шт.;
- вертолетов — 354 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 038 (+7) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269) шт.;
- крылатых ракет – 4 950 (+6) шт.;
- кораблей/катеров – 34 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 126 302 (+491) шт.;
- специальной техники – 4 472 (+7) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 615-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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