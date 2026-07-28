В Украине во время военного положения общая мобилизация распространяется на военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Именно поэтому многие считают, что после 60-летия призвать на военную службу невозможно.

В действительности это правило имеет исключения. Закон предусматривает ситуацию, когда мобилизация после 60 лет или прохождение военной службы в этом возрасте все же возможны.

Рассказываем, могут ли мобилизовать после 60 лет, кого это касается и при каких условиях.

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Могут ли в Украине мобилизовать после 60 лет

Общее правило определено законом Украины О воинской обязанности и военной службе. Согласно статье 22, предельный возраст пребывания на военной службе во время особого периода составляет:

для военнослужащих рядового, сержантского, старшинского, младшего и старшего офицерского состава в возрасте до 60 лет;

для лиц высшего офицерского состава в возрасте до 65 лет.

То есть для большинства военнообязанных именно 60 лет является предельным возрастом. По его достижении они уже не подлежат мобилизации на общих основаниях.

К тому же статья 32 этого же закона предусматривает, что военнообязанные, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, исключаются из военного учета и переводятся в отставку, если у них нет желания продлить службу.

Возможна мобилизация после 60 лет в Украине и при каких условиях

Есть две категории граждан, которые могут проходить военную службу по достижении 60-летнего возраста. Первое исключение касается представителей высшего офицерского состава.

Как пояснила в комментарии Фокусу адвокат Анна Даниель, военнообязанными до 65 лет вместо 60 являются только лица, имеющие звание высшего офицерского состава. Речь идет, в частности, о генералах, бригадных генералах, генерал-майорах и генерал-лейтенантах.

Именно поэтому, могут ли мобилизовать мужчин после 60 лет, зависит от их статуса. Если человек принадлежит к высшему офицерскому составу, его могут мобилизовать и по достижении 60-летнего возраста.

По словам Анны Даниель, закон также позволяет продлить прохождение службы таким военнослужащим еще на срок до пяти лет после достижения предельного возраста, если они имеют значительный опыт, высокий уровень профессиональной подготовки и признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья.

Таким образом, некоторые представители высшего офицерского состава могут проходить службу до 65 лет.

Могут ли мобилизовать после 60 лет добровольцев

Второе исключение появилось благодаря изменениям в законодательство, которые позволили принимать на военную службу по контракту граждан старше 60 лет.

Согласно части десятой статьи 20 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, во время действия военного положения лица в возрасте от 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту.

Однако это не означает автоматическую мобилизацию всех желающих. Закон устанавливает ряд обязательных требований.

Лицо должно:

добровольно изъявить желание проходить военную службу;

пройти военно-врачебную комиссию и быть признанным пригодным по состоянию здоровья;

получить письменное согласие командира воинской части на принятие в службу.

Если речь идет о контракте на офицерский пост, кандидатуру также согласовывает Генеральный штаб ВСУ или соответствующий орган военного управления.

Какие условия контракта для людей старше 60 лет

Порядок прохождения службы военнослужащими уточнил указ президента №108/2026.

Документ определяет, что:

контракт заключается сроком на один год;

его можно продлить еще на один год;

после принятия на службу устанавливается двухмесячный испытательный срок;

если военнослужащий не отвечает требованиям службы, контракт расторгают;

после прекращения или отмены военного положения такие контракты могут быть досрочно прекращены в соответствии с требованиями закона.

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