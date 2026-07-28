С возрастом у многих людей уже есть хронические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой, суставами или другие проблемы со здоровьем.

Поэтому мужчины, которым в скорости исполнится 60 лет, часто сомневаются, могут ли их призвать во время общей мобилизации. Особенно много вопросов возникает у тех, кому уже исполнилось 59 лет или до 60-летия осталось всего несколько месяцев.

Могут ли мобилизовать мужчину в 59 лет в Украине и что об этом говорят закон и юристы, рассказываем дальше.

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Могут ли мобилизовать в 59 лет

Да, мужчину в 59 лет могут мобилизовать. Возраст сам по себе не является основанием для освобождения от призыва, пока человеку не исполнилось 60 лет.

Как пояснила адвокат Анна Даниэль в комментарии для Фокуса, мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет происходит на общих основаниях. Но при принятии решения учитывают не только возраст, но и состояние здоровья, военно-учетную специальность, профессиональные навыки и потребности Вооруженных Сил Украины.

По ее словам, предельный возраст пребывания на военной службе для рядового, сержантского, старшинского и большинства офицерского состава составляет 60 лет. Поэтому в 59 лет военнообязанный может быть призван, если он признан годным по результатам военно-врачебной комиссии и не имеет законных оснований для отсрочки или увольнения.

Могут ли мобилизовать мужчину в 59 лет в Украине: что имеет значение

Адвокат объяснила, что сам по себе возраст 59 лет не означает автоматического призыва. При мобилизации учитывают ряд факторов.

В первую очередь, оценивается состояние здоровья военнообязанного. Кроме того, предпочтение могут отдавать людям, имеющим востребованные военные или гражданские специальности. Речь идет, в частности, о медиках, инженерах, специалистах по ремонту техники, водителях и других специалистах, чьи навыки необходимы войску.

Наличие боевого опыта или военно-учетной специальности может увеличить вероятность призыва даже после 50 лет.

Куда могут направить мужчину в 59 лет

По словам Анны Даниэль, место прохождения службы определяют индивидуально в зависимости от состояния здоровья, военной специальности и потребностей ВСУ.

Мужчины постарше могут проходить службу как в боевых, так и в тыловых подразделениях. При этом существуют рекомендации чаще привлекать военнообязанных возрастом 50+ к логистике, транспортному обеспечению, техническому обслуживанию и другим должностям, не связанным с чрезмерными физическими нагрузками.

Но такие рекомендации не являются обязательными. Закон не запрещает назначить мобилизованного 59-летнего мужчину и на боевую должность, если он отвечает установленным требованиям.

Когда мобилизация уже невозможна

Юрист Евгений Корнийчук на платформе Юристы обращает внимание, что ключевым является именно день достижения 60-летнего возраста.

По его словам, после 60 лет человек подлежит исключению из военного учета по возрасту. С этого момента мобилизация на общих основаниях уже не производится.

Если же мужчине 59 лет и несколько месяцев, то ко дню своего 60-летия он юридически остается военнообязанным и может быть мобилизован в соответствии с требованиями законодательства.

Эксперт также советует по достижении предельного возраста обратиться в ТЦК, чтобы убедиться, что в учетных документах внесена информация об исключениях из военного учета. Именно после официального оформления такого исключения мобилизация больше не применяется.

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