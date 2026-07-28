В среду, 28 июля, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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— Завтра, в среду, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго советуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

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Напомним, по состоянию на утро 28 июля были обесточивания в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в результате обстрелов РФ.

Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре. Энергетики делали все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем обесточенным потребителям.

Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. 28 июля по состоянию на утро оно было на 6% выше, чем в это же время 27 июля.

Облачная погода с дождем в части регионов Украины обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение объема энергопотребления из общей сети.

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