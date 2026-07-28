Центр противодействия дезинформации зафиксировал массированную информационную атаку на главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого.

Об этом сообщили в ЦПД во вторник, 28 июля.

Масштабная информационная атака на Драпатого: что известно

По информации ЦПД, в Facebook, Threads и на других платформах массово распространяются фейки, манипулятивные сообщения и непроверенные слухи о главнокомандующем ВСУ.

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Преимущественно через бот-аккаунты распространяют неправдивую информацию о якобы конфликтах между генералами, которые “едва ли не доходят до драк”, “невиданных проверках, обысках и аудите в воинских частях”, “расформировании ТЦК” или “отправке всех работников ТЦК на фронт”.

В Центре подчеркнули, что такая схема распространения дезинформации имеет конкретную цель.

— Схема массового распространения подобных материалов в соцсетях преследует цель дискредитировать военное командование, провоцировать конфликты и формировать раскол в Силах обороны Украины, – говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что российская пропаганда распространяет фейковые заявления якобы от имени Михаила Драпатого.

— Распространяя фейковые заявления от имени Михаила Драпатого, в обществе пытаются сформировать завышенные ожидания и искаженное восприятие реальности для дальнейшей дискредитации главкома по этим вопросам, – отметили в Центре.

Напомним, в соцсети X была создана фейковая страница главнокомандующего Вооруженными силами Михаила Драпатого.

В СМИ и Telegram-каналах начали распространять информацию со ссылкой на якобы пост Драпатого в соцсети X.

В нем утверждалось, что главком якобы начал аудит в ВСУ, чтобы “честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части”.

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