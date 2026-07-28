Против главкома Драпатого развернули масштабную информационную атаку – ЦПД
- ЦПД зафиксировал массированную информационную атаку на главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
- Кампания направлена на дискредитацию военного командования и раскол в Силах обороны.
Центр противодействия дезинформации зафиксировал массированную информационную атаку на главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-майора Михаила Драпатого.
Об этом сообщили в ЦПД во вторник, 28 июля.
Масштабная информационная атака на Драпатого: что известно
По информации ЦПД, в Facebook, Threads и на других платформах массово распространяются фейки, манипулятивные сообщения и непроверенные слухи о главнокомандующем ВСУ.
Преимущественно через бот-аккаунты распространяют неправдивую информацию о якобы конфликтах между генералами, которые “едва ли не доходят до драк”, “невиданных проверках, обысках и аудите в воинских частях”, “расформировании ТЦК” или “отправке всех работников ТЦК на фронт”.
В Центре подчеркнули, что такая схема распространения дезинформации имеет конкретную цель.
— Схема массового распространения подобных материалов в соцсетях преследует цель дискредитировать военное командование, провоцировать конфликты и формировать раскол в Силах обороны Украины, – говорится в сообщении.
В ЦПД отметили, что российская пропаганда распространяет фейковые заявления якобы от имени Михаила Драпатого.
— Распространяя фейковые заявления от имени Михаила Драпатого, в обществе пытаются сформировать завышенные ожидания и искаженное восприятие реальности для дальнейшей дискредитации главкома по этим вопросам, – отметили в Центре.
Напомним, в соцсети X была создана фейковая страница главнокомандующего Вооруженными силами Михаила Драпатого.
В СМИ и Telegram-каналах начали распространять информацию со ссылкой на якобы пост Драпатого в соцсети X.
В нем утверждалось, что главком якобы начал аудит в ВСУ, чтобы “честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части”.