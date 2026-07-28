За обстрел Запорожской АЭС во время ее захвата в начале полномасштабного вторжения суд заочно приговорил шестерых командиров Росгвардии к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Командиров Росгвардии осудили за обстрел Запорожской АЭС в 2022 году

Как установил суд, в ночь с 3 на 4 марта 2022 года российские войска штурмовали Запорожскую атомную электростанцию, применяя танки и тяжелую бронетехнику.

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Во время атаки оккупанты несколько часов обстреливали территорию станции, в частности в направлении ядерных реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива.

Из-за обстрелов на территории ЗАЭС возник пожар, были повреждены критически важные сети и коммуникации. Российские военные также не пускали спасателей тушить пожар, а персонал станции оставался заблокированным на рабочих местах.

По выводам экспертов, такие действия могли привести к разрушению защитных барьеров реакторов и масштабному выбросу радиоактивных веществ.

Суд установил, что штурмом Запорожской АЭС руководили два генерал-майора и четверо командиров батальонных тактических групп Росгвардии, которые координировали действия подразделений и обеспечивали применение оружия во время захвата станции.

По публичному обвинению прокуроров Запорожской областной прокуратуры всех шестерых признали виновными в нарушении законов и обычаев войны.

Каждому назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы. Приговор вынесли в рамках специального судебного разбирательства (заочно).

Напомним, что 14 июля 2026 года Запорожская АЭС в очередной раз лишилась внешнего электропитания и была вынуждена перейти на резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности.

Впоследствии электроснабжение удалось восстановить.

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