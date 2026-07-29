Исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара заявил, что правительство назначило двух его заместителей – Сергея Боева и Любовь Галан.

Боев и Галан – заместители министра обороны

— Формируем команду, способную быстро превращать потребности Сил обороны в конкретные решения. Сегодня правительство назначило двух заместителей министра обороны Украины. Это усиление по ключевым направлениям: международная поддержка и человеческий капитал, – сообщает Минобороны в среду, 29 июля.

По его словам, Сергей Боев будет занимать должность заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции и будет отвечать за международное направление.

— Его задача – переводить договоренности с партнерами в решения для Сил обороны: финансирование, поставки, совместные проекты, развитие украинского ОПК и долгосрочные программы поддержки, – отметил и.о. министра.

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Любовь Галан будет отвечать за развитие и сохранение человеческого капитала Сил обороны.

— В фокусе – эффективное комплектование, понятный карьерный рост, социальная защита военнослужащих и их семей, качественная подготовка личного состава, охрана здоровья, а также правила, которые четко определяют права и обязанности военных и защищают их от произвола, – добавил Хмара

Что известно о новых заместителях министра обороны

Сергей Боев – украинский государственный деятель, который ранее работал на руководящих должностях в Министерстве обороны.

В разные годы он работал в JPMorgan Chase, Credit Suisse, Boston Consulting Group Ukraine, Укргаздобыче и Нафтогазе.

В 2023 году Боева назначили заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности по вопросам европейской интеграции. С 2024 года он продолжил работу в Министерстве обороны.

13 июля 2026 года Боева уволили с должности заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции.

После атаки РФ на Вишневое и детонации склада с боеприпасами в Украине объявили конкурс на должность генерального директора Укроборонпрома. Временно исполняющим обязанности главы компании назначили Сергея Боева.

Любовь Галан — правозащитница, соучредительница и руководительница организаций Принцип и Frontline.Care, которые занимаются защитой прав военных и поддержкой ветеранов.

Она родилась в 1996 году во Львове. Получила историческое образование в Национальном университете Киево-Могилянская академия, где получила степень бакалавра в 2017 году и магистра в 2019 году. С 2021 года учится в аспирантуре НАУКМА.

В 2022 году Галан вместе с выпускниками Киево-Могилянской академии основала благотворительную организацию Frontline.Care, которая оказывает волонтерскую помощь украинской армии.

В 2023 году вместе с адвокатом и военным Масси Найемом она основала общественную организацию Принцип и возглавила ее. Организация занимается поддержкой и правовой защитой украинских военных и ветеранов.

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