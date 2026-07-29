За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 272 боевых столкновения; враг нанес по Украине 87 авиаударов, скинув 298 управляемых авиабомб. В то же время Силы обороны за прошедшие сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы врага. С вечера и ночью РФ атаковала Украину 80 ударными дронами: силы ПВО сбили 65 беспилотников.

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Взрывы в Харькове

Утром раздались взрывы в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, есть информация о попадании реактивного Шахеда в Новобаварском районе города. Информация о последствиях уточняется.

Взрывы в Херсоне

Сегодня, 29 июля, в результате вражеских ударов в Херсоне погибли два человека. Об этом сообщил руководитель Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

По его словам, около 07:10 вражеский дрон ударил по Центральному району Херсона. Там погиб 58-летний мужчина.

Начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин добавил, что в результате ночной атаки Шахедов по Центральному району повреждены жилые дома и станция технического обслуживания. Ранения получили трое мужчин.

Атака на АЗС Сумщины

Вечером 28 июля российские войска ударили по АЗС в Сумской области. Об этом сообщил Олег Григоров, руководитель Сумской ОВА.

По его словам, зафиксирован прилет по АЗС в Сумской и Степановской общинах. Во время атак люди не пострадали. На автозаправочных станциях введен ряд решений для защиты работников и посетителей.

Удары по Днепропетровщине

По словам руководителя Днепропетровской ОВА Александра Ганжи, россияне почти 30 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и сбросили авиабомбу.

В Никопольщине под удар попали Никополь, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская общины. Там побило инфраструктуру, амбулаторию, магазин, частные дома и автомобили. Пять человек пострадали: мужчины 20 и 43 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще три человека, среди которых трехлетний мальчик, в больнице находятся в состоянии средней тяжести.

В Верховцево Каменского района взрывами повредило инфраструктуру. На Криворожье противник бил по Грушевской общине. Там повредило частный дом. В Синельниковском районе россияне ударили по Дубовиковской общине.

Атака на Рязань

Ночью в российской Рязани раздавались взрывы. Telegram-каналы сообщали о возгорании на территории сортировочного комплекса Wildberries и Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Губернатор Рязанской области Павел Малков также сообщил, что во время атаки на одном из предприятий произошло возгорание.

После атаки компания Wildberries остановила работу сортировочного комплекса Рязань: Тюшевская. На официальном портале Wildberries попросили людей пока ехать на склад.

Предварительно после атаки произошел пожар на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 617-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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