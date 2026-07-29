Россия атаковала Украину 80 дронами: сколько целей сбили силы ПВО
- РФ атаковала Украину 80 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами.
- Силы ПВО обезвредили 65 воздушных целей.
- Воздушная тревога продолжается из-за новых вражеских беспилотников.
В ночь на 29 июля (с 18:00 28 июля) российский враг атаковал территорию Украины 80 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующими боеприпасами Бандероль и дронами-имитаторами типа Пародия.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
Атака на Украину 29 июля
Ударные дроны российские оккупанты запускали по направлениям: Орла, Курска, Брянская, Приморско-Ахтарская, а также из оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:00 силы ПВО сбили и подавили 65 вражеских дронов типа Шахед, Гербера, Италмас на севере, юге и востоке страны.
К сожалению, зафиксировано попадание 14 ударных беспилотников на 10 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на двух локациях.
Военные предупреждают, что в воздушном пространстве Украины фиксируются враждебные БПЛА, поэтому населению следует реагировать на опасность.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 617-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.