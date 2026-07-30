Каждый год 24 августа в Украине отмечают День Независимости. В мирное время этот государственный праздник является нерабочим днем. Однако во время военного положения правила несколько иные.

Поэтому многих украинцев интересует, будет ли выходной на День Независимости Украины 2026 и предусматривает ли закон дополнительный отдых. Подробности узнавайте в материале на Фактах ICTV.

День Независимости: будет ли выходной в 2026 году

В ходе военного положения в Украине действуют особые правила организации труда. Они предусмотрены законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения.

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В настоящее время не применяются некоторые нормы Кодекса законов о труде, которые устанавливают праздничные и нерабочие дни. Именно поэтому государственные праздники не означают гарантированного выходного.

В мирное время украинцы должны были иметь удлиненные выходные, ведь в этом году День Независимости приходится на понедельник, 24 августа. Поэтому украинцы отдыхали бы три дня подряд, а именно в субботу, воскресенье и понедельник. Однако из-за действия военного положения дополнительного выходного не будет, поэтому для большинства работников выходными останутся только суббота и воскресенье.

Следовательно, ответ на вопрос, будет ли выходной на День Независимости, нет. На общегосударственном уровне дополнительный день отдыха 24 августа 2026 года не предусмотрен.

Будет ли дополнительный выходной на День Независимости

Несмотря на то, что на уровне законодательства выходного нет, отдельные работодатели могут сделать этот день нерабочим самостоятельно для своих работников.

Такое решение принимает руководитель предприятия или физическое лицо-предприниматель, если это не мешает работе учреждения или производственному процессу.

Если работодатель не изменит график работы, 24 августа будет обычным рабочим днем.

Если руководство решит сделать День Независимости выходным, работники будут отдыхать в соответствии с внутренним графиком предприятия.

Как будет оплачиваться работа на День Независимости 24 августа

Поскольку во время военного положения праздничные дни не имеют особого статуса, работа 24 августа входит в норму рабочего времени.

Если работник будет работать в этот день, его работу будут оплачивать в обычном, а не двойном размере, если работодатель не установит иной порядок оплаты.

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