Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономики Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса президента. В новой команде он будет отвечать за экономическое направление.

Соответствующий указ №674/2026 о назначении Соболева обнародовали на сайте Офиса президента.

Соболев — заместитель руководителя ОП – указ Зеленского

Как сообщил глава государства, Соболев будет работать в координации с премьер-министром Сергеем Корецким, министром экономики Александром Кравченко, другими правительственными чиновниками, областной и местной властью.

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— Сейчас, во время войны, важно максимально поддержать экономическую активность в нашей стране, предпринимателей и предпринимательство, сохранить как можно больше рабочих мест и создавать новые, которые могут обеспечить нормальную жизнь наших людей и Украины. Договорились, что Алексей будет координировать работу с партнерами для разработки и наполнения реальным содержанием плана восстановления Украины после войны, — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что после завершения войны Украина “должна быть полностью готова” перейти к обычной гражданской экономической жизни.

По его словам, это предусматривает сохранение оборонно-промышленного комплекса и создание “необходимых стимулов” для того, чтобы украинцы могли реализовывать свой предпринимательский потенциал и профессиональные перспективы.

— Чтобы выполнить такие задачи, рассчитываю на реальное взаимодействие между командами правительства Украины, Офиса президента, региональными властями и бизнесом, академическим сообществом и гражданским обществом, — добавил президент.

Алексей Соболев занимал должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства с 17 июля 2025 года. В новом составе правительства такой должности нет, крупнейшее в истории Украины экономическое министерство разделили на два отдельных ведомства.

Министерство аграрной политики и продовольствия возглавил Тарас Высоцкий, который ранее был заместителем Соболева.

Министерство экономики и окружающей среды возглавил Александр Кравченко — управляющий партнер киевского офиса компании McKinsey.

Фото: Алексей Соболев

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