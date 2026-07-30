Соболев стал заместителем руководителя Офиса президента — указ Зеленского
- Владимир Зеленский назначил Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса президента.
- В ОП Соболев будет отвечать за экономическое направление и координировать работу по восстановлению Украины после войны.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего министра экономики Алексея Соболева заместителем руководителя Офиса президента. В новой команде он будет отвечать за экономическое направление.
Соответствующий указ №674/2026 о назначении Соболева обнародовали на сайте Офиса президента.
Соболев — заместитель руководителя ОП – указ Зеленского
Как сообщил глава государства, Соболев будет работать в координации с премьер-министром Сергеем Корецким, министром экономики Александром Кравченко, другими правительственными чиновниками, областной и местной властью.
— Сейчас, во время войны, важно максимально поддержать экономическую активность в нашей стране, предпринимателей и предпринимательство, сохранить как можно больше рабочих мест и создавать новые, которые могут обеспечить нормальную жизнь наших людей и Украины. Договорились, что Алексей будет координировать работу с партнерами для разработки и наполнения реальным содержанием плана восстановления Украины после войны, — рассказал Зеленский.
Президент отметил, что после завершения войны Украина “должна быть полностью готова” перейти к обычной гражданской экономической жизни.
По его словам, это предусматривает сохранение оборонно-промышленного комплекса и создание “необходимых стимулов” для того, чтобы украинцы могли реализовывать свой предпринимательский потенциал и профессиональные перспективы.
— Чтобы выполнить такие задачи, рассчитываю на реальное взаимодействие между командами правительства Украины, Офиса президента, региональными властями и бизнесом, академическим сообществом и гражданским обществом, — добавил президент.
Алексей Соболев занимал должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства с 17 июля 2025 года. В новом составе правительства такой должности нет, крупнейшее в истории Украины экономическое министерство разделили на два отдельных ведомства.
Министерство аграрной политики и продовольствия возглавил Тарас Высоцкий, который ранее был заместителем Соболева.
Министерство экономики и окружающей среды возглавил Александр Кравченко — управляющий партнер киевского офиса компании McKinsey.
Фото: Алексей Соболев