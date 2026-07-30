Выключение света в Украине 31 июля не предполагается.

Об этом заявили в пресс-службе Укрэнерго.

Выключение света в Украине 31 июля

По информации Укрэнерго, в пятницу применение мер ограничения электроснабжения не планируется.

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Энергетики призывают потребителей использовать электроэнергию рационально, а использование мощных приборов лучше перенести на дневное время с 10:00 до 16:00.

Сегодня, 30 июля, в результате российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине зафиксировали новые обесточивания в шести областях. Из-за повреждения оборудования в Сумах и близлежащих общинах были введены аварийные отключения электроэнергии.

Утром обесточивание было фиксировано в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областях.

Во время ночной атаки на Украину 30 июля Россия нанесла один из самых масштабных комбинированных ударов по Украине за последнее время. По данным военных, оккупанты запустили 358 средств воздушного нападения — 74 ракеты разных типов и 284 ударных беспилотника.

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