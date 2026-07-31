Укрэнерго не планирует вводить графики отключения электроэнергии в Украине в пятницу, 1 августа.

Несмотря на недавние российские атаки на энергетическую инфраструктуру, введение ограничений для бытовых потребителей пока не предусматривается.

Отключение света в Украине 1 августа

По информации Укрэнерго, в пятницу меры по ограничению электроснабжения применяться не будут.

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В то же время энергетики призывают украинцев экономно расходовать электроэнергию. В частности, энергоемкие бытовые приборы рекомендуется включать в период с 10:00 до 16:00, когда нагрузка на энергосистему минимальна.

Ранее, 30 июля, из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре без электроснабжения остались потребители в шести областях Украины.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской области, где из-за повреждения оборудования в Сумах и прилегающих населенных пунктах ввели аварийные отключения.

Также отключения электроэнергии фиксировались в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областях.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил о возможном возобновлении графиков отключений из-за жары.

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