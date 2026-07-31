В ночь на 31 июля Силы обороны Украины нанесли серии ударов по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу, комплексу радиоэлектронной борьбы, складу боеприпасов, пункту управления оккупационных войск, а также объектам авиационной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.

О результатах операции сообщили в Генеральном штабе ВСУ и Службе безопасности Украины.

Удары по целям в РФ

По данным Генштаба, подразделения Сил обороны поразили нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка в Волгограде. После попадания на территории предприятия произошел пожар.

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Мощность этого НПЗ составляет около 15 млн тонн нефти в год, что делает его одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное горючее и, по информации военных, используется для обеспечения российской армии.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, украинские военные поразили комплекс радиоэлектронной борьбы Поле-21 вблизи Голубовки на временно оккупированной территории Луганской области.

Также под удар попали склад боеприпасов в районе Наумовки во временно оккупированном Крыму и пункт управления российских войск вблизи Бахмута Донецкой области.

В СБУ сообщили, что операцию провели совместно с Силами обороны Украины в рамках выполнения задач президента Владимира Зеленского относительно снижения военного потенциала России.

По информации спецслужбы, во временно оккупированной Евпатории атаковано два ангара для хранения авиационной техники и производственный цех Евпаторийского авиазавода.

Еще одной целью стала инфраструктура порта Тамань в Краснодарском крае РФ. По данным СБУ, после удара там возник масштабный пожар.

В спецслужбе отметили, что системные удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, нефтеперерабатывающим заводам и логистическим узлам России направлены на ослабление ее возможностей вести войну против Украины.

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