Есть доклады разведки по намерениях РФ о дальнейших ударах по Украине и нашим суднам- Зеленский
- Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка доложила о намерениях России нанести новые удары по Украине и украинским судам.
- На Ставке обсудили защиту портовой инфраструктуры, морского коридора и диверсификацию экспортных маршрутов.
- Президент заявил, что Украина готовит противодействие российским планам и обновила список потребностей Сил обороны для партнеров.
Украинская разведка располагает информацией о намерениях России нанести новые удары по территории Украины и украинским суднам.
Зеленский о возможных последующих атаках РФ по Украине и украинским суднам
Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил в Telegram, что представители разведки доложили о возможных последующих атаках РФ. Украина уже готовит меры по противодействию российским планам.
Кроме того, участники Ставки обновили список потребностей Сил обороны в военной помощи от партнеров. Президент заявил, что будет поднимать вопрос необходимых поставок во время разговоров с иностранными лидерами.
– Были доклады разведки по российским намерениям последующих ударов по Украине, по нашим судам. Готовим противодействие. Обновили сегодня перечень запросов от Сил обороны Украины относительно необходимых поставок от наших партнеров – буду говорить с лидерами относительно этого, — сообщил Зеленский.
Отдельное внимание было уделено российским ударам по Одессе и области, портовой инфраструктуре и морскому коридору. Также обсудили логистические вызовы и необходимость диверсификации украинских экспортных маршрутов.
Зеленский ожидает, что на следующей неделе правительство представит четкий перечень соответствующих мер. По его словам, стабильная работа морских торговых путей и зернового экспорта важна не только для Украины, но и глобальной продовольственной безопасности.
В ходе заседания также обсудили реализацию украинского плана дальнобойных санкций против России. Зеленский отметил, что его исполнение происходит достаточно ритмично, а определенные цели достигаются.
Также на Ставке заслушали доклад нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте. Особое внимание было уделено Славянску и Константиновке, а также Запорожскому направлению.
Президент подчеркнул, что ситуация на передовой остается сложной, поэтому Украина будет искать возможности для увеличения программ поддержки военных подразделений.