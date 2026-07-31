Украинская разведка располагает информацией о намерениях России нанести новые удары по территории Украины и украинским суднам.

Зеленский о возможных последующих атаках РФ по Украине и украинским суднам

Президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего сообщил в Telegram, что представители разведки доложили о возможных последующих атаках РФ. Украина уже готовит меры по противодействию российским планам.

Кроме того, участники Ставки обновили список потребностей Сил обороны в военной помощи от партнеров. Президент заявил, что будет поднимать вопрос необходимых поставок во время разговоров с иностранными лидерами.

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– Были доклады разведки по российским намерениям последующих ударов по Украине, по нашим судам. Готовим противодействие. Обновили сегодня перечень запросов от Сил обороны Украины относительно необходимых поставок от наших партнеров – буду говорить с лидерами относительно этого, — сообщил Зеленский.

Отдельное внимание было уделено российским ударам по Одессе и области, портовой инфраструктуре и морскому коридору. Также обсудили логистические вызовы и необходимость диверсификации украинских экспортных маршрутов.

Зеленский ожидает, что на следующей неделе правительство представит четкий перечень соответствующих мер. По его словам, стабильная работа морских торговых путей и зернового экспорта важна не только для Украины, но и глобальной продовольственной безопасности.

В ходе заседания также обсудили реализацию украинского плана дальнобойных санкций против России. Зеленский отметил, что его исполнение происходит достаточно ритмично, а определенные цели достигаются.

Также на Ставке заслушали доклад нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о ситуации на фронте. Особое внимание было уделено Славянску и Константиновке, а также Запорожскому направлению.

Президент подчеркнул, что ситуация на передовой остается сложной, поэтому Украина будет искать возможности для увеличения программ поддержки военных подразделений.

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