Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла около 700 тыс. военных погибшими, а общие потери врага составляют 1,6 млн человек. Потери Украины составляют около 50 тыс. погибших и 400 тыс. раненых.

Об этом в интервью Fox News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Потери РФ и Украины в войне

Телеведущий спросил Зеленского, знает ли он, каковы потери российской стороны в войне. В ответ президент заявил, что Россия потеряла по меньшей мере 1 млн 600 тыс. военных.

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– Есть потери – это 1 млн 600 тыс. потерь и около 700 тыс. погибших, примерно, – сказал Зеленский в интервью.

В то же время, президент не захотел из соображений безопасности раскрыть потери Украины.

– Это действительно очень трудно сказать. Я не хочу быть очень откровенным, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. Итак, у нас около 50 тыс. погибших солдат, около 400 тыс. раненых, а также огромное количество пропавших без вести, – отметил глава государства.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не проигрывает в войне, а победой считает сохранение государственности и независимости.

— Победа — не потерять нашу страну и нашу независимость. Так что с этой точки зрения мы побеждаем. Но, учитывая реальную ситуацию на поле боя, важно, чтобы инициатива не находилась в руках России. Мы не проигрываем, а они не побеждают, – сказал Зеленский.

Источник : Fox News

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