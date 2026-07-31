Зеленский назвал потери РФ и Украины за время полномасштабной войны
Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла около 700 тыс. военных погибшими, а общие потери врага составляют 1,6 млн человек. Потери Украины составляют около 50 тыс. погибших и 400 тыс. раненых.
Об этом в интервью Fox News рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
Потери РФ и Украины в войне
Телеведущий спросил Зеленского, знает ли он, каковы потери российской стороны в войне. В ответ президент заявил, что Россия потеряла по меньшей мере 1 млн 600 тыс. военных.
– Есть потери – это 1 млн 600 тыс. потерь и около 700 тыс. погибших, примерно, – сказал Зеленский в интервью.
В то же время, президент не захотел из соображений безопасности раскрыть потери Украины.
– Это действительно очень трудно сказать. Я не хочу быть очень откровенным, потому что россияне поймут, что происходит с нашей армией. Итак, у нас около 50 тыс. погибших солдат, около 400 тыс. раненых, а также огромное количество пропавших без вести, – отметил глава государства.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не проигрывает в войне, а победой считает сохранение государственности и независимости.
— Победа — не потерять нашу страну и нашу независимость. Так что с этой точки зрения мы побеждаем. Но, учитывая реальную ситуацию на поле боя, важно, чтобы инициатива не находилась в руках России. Мы не проигрываем, а они не побеждают, – сказал Зеленский.