Сегодня, 31 июля, Украина нанесла удары по трем логистическим центрам в разных регионах РФ: в Сарапуле, Казани и Волгограде.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Удары по логистическим центрам в РФ 31 июля

По словам главы государства, под украинские удары попали цели на расстояниях от около 500 до 1 300 км.

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В Краснодарском крае поражен морской терминал. Расстояние до объекта от линии фронта составляет около 270 км.

Также на расстоянии почти 480 км от линии фронта поражен НПЗ в Волгоградском регионе. Зафиксировано попадание и в акватории Азовского моря.

We continue to carry out our deep and mid-range strikes against Russian infrastructure facilities that prop up Russia’s aggression. Our strikes under the long-range sanctions plan are always about justified responses aimed at depriving the Russian war machine of its resources. In… pic.twitter.com/P7FRGszy3Q — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 31, 2026

По словам Владимира Зеленского, украинские дальнобойные и средней дальности удары – это всегда справедливый ответ, чтобы российская военная машина теряла свои ресурсы.

Пораженные цели на карте

Город Сарапул находится в Удмуртской республике. В город Волгоград идет трасса из оккупированного Луганска. Казань же является столицей и крупнейшим городом Республики Татарстан.

30 июля в России сообщили об атаке дронов на два логистических центра Wildberries — в Пензенской области и Сарапуле.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 619-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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