В воскресенье, 2 августа, отключения электроэнергии в Украине не планируется.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отключение электроэнергии 2 августа

— В воскресенье применение ограничительных мер не планируется, — говорится в сообщении.

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Энергетики призывают потребителей пользоваться мощными электроприборами в период с 10:00 до 17:00.

30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре. Тогда без электроснабжения остались потребители в шести областях.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской области, где из-за повреждения оборудования в Сумах и прилегающих населенных пунктах ввели аварийные отключения электроэнергии. Также отключения электроэнергии фиксировались в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областях.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил о возможном возобновлении графиков отключений из-за жары. По его словам, изменены графики плановых ремонтов на объектах генерации, в частности, на энергоблоках атомных электростанций, и готовятся решения по наращиванию объемов импорта электроэнергии из Европы.

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