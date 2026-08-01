В Укрэнерго сообщили, будут ли отключения электричества 2 августа
В воскресенье, 2 августа, отключения электроэнергии в Украине не планируется.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отключение электроэнергии 2 августа
— В воскресенье применение ограничительных мер не планируется, — говорится в сообщении.
Энергетики призывают потребителей пользоваться мощными электроприборами в период с 10:00 до 17:00.
30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, в частности по энергетической инфраструктуре. Тогда без электроснабжения остались потребители в шести областях.
Наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской области, где из-за повреждения оборудования в Сумах и прилегающих населенных пунктах ввели аварийные отключения электроэнергии. Также отключения электроэнергии фиксировались в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областях.
Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил о возможном возобновлении графиков отключений из-за жары. По его словам, изменены графики плановых ремонтов на объектах генерации, в частности, на энергоблоках атомных электростанций, и готовятся решения по наращиванию объемов импорта электроэнергии из Европы.