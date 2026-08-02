В День Воздушных сил ВСУ украинские защитники неба обнародовали статистику боевой деятельности с начала полномасштабного вторжения России.

Так, с 24 февраля 2022 года силы противовоздушной обороны уничтожили более 445 тыс. воздушных целей, среди которых ракеты различных типов, ударные дроны Shahed и другие беспилотники.

Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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Сколько целей уничтожено с 2022 года

В Воздушных силах подчеркнули, что с первых минут полномасштабной войны украинские летчики, зенитчики, радиотехнические войска, мобильные огневые группы, операторы беспилотников и специалисты по обеспечению встали на защиту украинского неба.

По официальным данным, с 24 февраля 2022 года противовоздушная оборона Украины уничтожила более 445 тыс. воздушных целей.

Среди них:

91 аэробаллистическая ракета Х-47М2 Кинжал;

794 крылатые ракеты Калибр;

2 809 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

346 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

294 крылатых ракеты Искандер-К;

12 противокорабельных ракет Циркон;

12 ракет Оникс;

13 крылатых ракет Х-22/Х-32;

622 управляемые авиационные ракеты;

более 70 ракет других типов.

Также украинские силы ПВО уничтожили:

65 618 ударных беспилотников типа Shahed;

20 286 разведывательных БПЛА;

10 604 дрона Lancet;

342 585 беспилотников других типов.

Кроме того, в Воздушных силах подвели итоги работы боевой авиации.

С 2022 по 2026 год украинские летчики совершили 38 367 боевых вылетов, из которых:

12 280 были выполнены для огневого поражения противника и поддержки украинских войск;

21 524 были направлены на истребительное авиационное прикрытие.

За это время авиация Сил обороны Украины уничтожила более 12 тыс. воздушных целей, а также поразила командные пункты, логистические объекты, места сосредоточения личного состава и военной техники российских войск.

В Воздушных силах отметили, что этот результат стал возможен благодаря профессионализму украинских военных, которые ежедневно защищают воздушное пространство государства.

Зеленский поздравил воинов Воздушных сил

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с профессиональным праздником и поблагодарил их за защиту страны.

По его словам, за годы полномасштабной войны украинские Воздушные силы существенно укрепили свой потенциал, получили современную боевую авиацию и новые системы противовоздушной обороны.

Президент подчеркнул, что украинский воздушный щит уже является одним из самых сильных в Европе, хотя государство по-прежнему нуждается в дополнительных системах ПВО для полной защиты от российских ракетных атак.

– Спасибо каждому и каждой, кто защищает наше небо и ежедневно делает всё, чтобы украинцы были в безопасности, – отметил Зеленский.

Глава государства также почтил память всех украинских воинов, погибших, защищая Украину.

Напомним, во время ночной атаки на Украину российские войска применили 133 беспилотника.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины по состоянию на 08:00 2 августа сбили/подавили 109 БпЛА.

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