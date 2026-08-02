В понедельник, 3 августа, применение мер ограничения не планируется.

Отключения электроэнергии: будут ли применяться графики в понедельник

В Укрэнерго сообщили, что завтра, в понедельник, применение мер ограничения не прогнозируется.

— Использование мощных электроприборов следует перенести на дневное время — с 10.00 до 16.00, — говорится в сообщении.

Также у компании просят потреблять электроэнергию рационально.

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Напомним, что 30 июля Россия совершила массированную атаку на Украину, во время которой, в частности, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В результате удара без электроэнергии остались потребители в шести областях.

Самая сложная ситуация была на Сумщине. Из-за повреждений энергетического оборудования в Сумах и соседних общинах были введены аварийные отключения света. Перебои с электроснабжением также были зафиксированы в Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской и Черкасской областях.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что из-за жаркой погоды в Украине могут снова ввести графики отключений электроэнергии.

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