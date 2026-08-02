Почти 1,9 тыс. дронов и 144 ракеты РФ выпустила по Украине за неделю — Зеленский
- В течение недели РФ выпустила по 16 регионам Украины около 1,9 тыс. дронов, 1,6 тыс. авиабомб и 144 ракеты, повредив более полутора тысяч объектов.
- Владимир Зеленский отметил необходимость усиления международных санкций против российского ОПК, чтобы остановить наращивание вражеских атак.
В течение последней недели российские войска запустили по Украине около 1,9 тыс. дронов, почти 1,6 тыс. авиабомб и 144 ракеты разных типов, в частности баллистические.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Какое оружие РФ запустила по Украине
– За эту неделю 16 наших регионов были под ударами. И только за это время россияне выпустили около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты разных типов, в том числе и баллистику. Сегодня же по Сумам был удар авиабомбами. В Броварах в результате удара дроном погиб человек, еще шестеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким, – отметил он.
По словам президента, произошли обстрелы Харькова и области. Также российские войска били ночью по Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Зеленский рассказал, что за эту неделю зафиксировали более полутора тысяч поврежденных объектов, в частности, сотни обычных жилых домов.
Как отметил президент, значительная часть российских предприятий, благодаря работе которых до сих пор возможны такие удары из-за производства компонентов для дронов, ракет и КАБ, до сих пор не находятся под санкциями.
По мнению Зеленского, именно поэтому агрессор сейчас больше вкладывается в баллистику и пытается нарастить ее производство.
Он считает, что необходимо давление на каждое звено российского оборонно-промышленного комплекса. Президент Украины убежден, что именно такое давление в конечном счете поможет уменьшить количество атак против наших людей.
Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции против России должны расширяться и работать. Президент поблагодарил всех, кто это обеспечивает.