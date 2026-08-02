В течение последней недели российские войска запустили по Украине около 1,9 тыс. дронов, почти 1,6 тыс. авиабомб и 144 ракеты разных типов, в частности баллистические.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Какое оружие РФ запустила по Украине

– За эту неделю 16 наших регионов были под ударами. И только за это время россияне выпустили около 1900 дронов, почти 1600 авиабомб и 144 ракеты разных типов, в том числе и баллистику. Сегодня же по Сумам был удар авиабомбами. В Броварах в результате удара дроном погиб человек, еще шестеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким, – отметил он.

По словам президента, произошли обстрелы Харькова и области. Также российские войска били ночью по Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Зеленский рассказал, что за эту неделю зафиксировали более полутора тысяч поврежденных объектов, в частности, сотни обычных жилых домов.

Как отметил президент, значительная часть российских предприятий, благодаря работе которых до сих пор возможны такие удары из-за производства компонентов для дронов, ракет и КАБ, до сих пор не находятся под санкциями.

По мнению Зеленского, именно поэтому агрессор сейчас больше вкладывается в баллистику и пытается нарастить ее производство.

Он считает, что необходимо давление на каждое звено российского оборонно-промышленного комплекса. Президент Украины убежден, что именно такое давление в конечном счете поможет уменьшить количество атак против наших людей.

Владимир Зеленский подчеркнул, что санкции против России должны расширяться и работать. Президент поблагодарил всех, кто это обеспечивает.

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