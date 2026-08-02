РФ собирает уцелевшие украинские дроны и готовит их для провокаций — Флэш
- Советник президента Сергей “Флеш” Бескрестнов заявил, что российские военные собирают уцелевшие украинские беспилотники и ремонтируют их для возможных провокаций.
- По его словам, такие дроны могут использоваться в схемах гибридной войны, в частности для создания ложного впечатления о якобы украинском происхождении будущих инцидентов.
- Эта тема стала особенно чувствительной после падения российской ракеты Х-101 в Польше, когда антиукраинские пользователи пытались распространять версию о якобы причастности Украины.
Российские войска собирают уцелевшие после падения украинские беспилотники, ремонтируют их и могут использовать для будущих провокаций.
РФ собирает уцелевшие украинские дроны и готовит для провокаций
Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей Флэш Бескрестнов в своем Telegram-канале.
Он прокомментировал версию журналистов издания Милитарный о том, что россияне могут применять захваченные украинские дроны для выполнения своих задач.
По словам Флэша, противник действительно собирает уцелевшие украинские БпЛА, восстанавливает их и готовит к возможным провокациям.
— Неужели кто-то считает, что загадочные БпЛА над Европой это были (и будут) Суперками и Орланы со звездами на крыльях? – написал он.
Бескрестнов подчеркнул, что международное сообщество должно отдавать себе отчет в таких методах России, ведь именно так происходит современная гибридная война.
К слову, ранее падение российской крылатой ракеты Х-101 на территории Польши повлекло за собой неоднозначную реакцию среди польского общества. В частности, часть пользователей с антиукраинскими взглядами начала распространять версию, что ракету якобы запустила Украина, чтобы втянуть Польшу в войну.
В то же время, польские следователи считают основной версией — падение именно российской ракеты Х-101. В случае подтверждения этого вывода сомнений в ее происхождении не будет, поскольку Украина не имеет такого вооружения и не может его применять.