Российские войска собирают уцелевшие после падения украинские беспилотники, ремонтируют их и могут использовать для будущих провокаций.

РФ собирает уцелевшие украинские дроны и готовит для провокаций

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей Флэш Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он прокомментировал версию журналистов издания Милитарный о том, что россияне могут применять захваченные украинские дроны для выполнения своих задач.

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По словам Флэша, противник действительно собирает уцелевшие украинские БпЛА, восстанавливает их и готовит к возможным провокациям.

— Неужели кто-то считает, что загадочные БпЛА над Европой это были (и будут) Суперками и Орланы со звездами на крыльях? – написал он.

Бескрестнов подчеркнул, что международное сообщество должно отдавать себе отчет в таких методах России, ведь именно так происходит современная гибридная война.

К слову, ранее падение российской крылатой ракеты Х-101 на территории Польши повлекло за собой неоднозначную реакцию среди польского общества. В частности, часть пользователей с антиукраинскими взглядами начала распространять версию, что ракету якобы запустила Украина, чтобы втянуть Польшу в войну.

В то же время, польские следователи считают основной версией — падение именно российской ракеты Х-101. В случае подтверждения этого вывода сомнений в ее происхождении не будет, поскольку Украина не имеет такого вооружения и не может его применять.

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