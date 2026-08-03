Последний месяц лета уже начался, поэтому для многих украинцев август остается последней возможностью отдохнуть перед началом осени. И для этого совсем не обязательно уезжать на море.

В Украине есть немало живописных рек, где можно провести выходные или даже небольшой отпуск. Одним из самых популярных мест для такого отдыха остается Десна.

Факты ICTV выяснили, какая температура воды в Десне в начале августа 2026 года и будет ли жаркая погода способствовать ее дальнейшему прогреванию.

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Температура воды в реке Десна в августе 2026 года

Десна протекает на территории Сумской, Черниговской и Киевской областей, поэтому температура воды может отличаться в зависимости от конкретного участка реки.

Если вы планируете отдых на Десне в августе, следует заранее узнать, насколько прогрелась вода. Точно спрогнозировать на весь месяц, какой будет температура воды в Десне в августе 2026 года, невозможно, ведь она зависит от погоды, количества солнечных дней, осадков, скорости течения и других природных факторов.

По данным Черниговского областного центра гидрометеорологии, по состоянию на 3 августа 2026 года температура воды на разных участках Десны и ее притоках составляла:

возле Новгорода-Северского — +22°C;

+22°C; возле Разлетова — +22°C;

+22°C; возле Моровска — +24°C;

+24°C; возле гидропоста близ Чернигова (Кошевка) — +24°C.

Таким образом, на большинстве участков Десны вода уже прогрелась до +22…24°C, что считается комфортной температурой для купания.

В Укргидрометцентре отмечают, что на большинстве рек Украины уровень воды постепенно снижается, а на отдельных участках наблюдается почти стоячая вода.

На притоке Десны, реке Сейм, в начале августа сформировался небольшой дождевой паводок без негативных последствий, тогда как на самой Десне существенных изменений гидрологической ситуации не зафиксировано.

Какая температура воды в Десне в августе 2026 года будет самой комфортной

Для большинства людей комфортной для купания считается вода с температурой +22…+24°C. Именно такие показатели сейчас фиксируют гидрологические посты на Десне.

Тем не менее, температура воды может изменяться даже в течение нескольких дней. Во время продолжительной жары она повышается, а после сильных дождей или похолодания снижается. Кроме того, на разных участках реки показатели могут отличаться в зависимости от глубины, скорости и местных условий.

Прогреется ли вода в Десне в ближайшие дни

В ближайшие дни температура воды в Десне может повыситься еще больше. Это связано с тем, что в Черниговской области сохранится жаркая погода, которая будет способствовать дальнейшему прогреванию воды как в самой Десне, так и в ее притоках.

По прогнозу Черниговского областного центра по гидрометеорологии, 4 августа температура воздуха в области будет составлять +29…+34°C, 5 августа ожидается +32…+37°C, а 6 августа жара усилится до +34…+39°C. Лишь 7 и 8 августа вместе с кратковременными дождями и грозами ожидается постепенное понижение температуры, и 8 августа днем ​​воздух прогреется до +26…+31°C.

Синоптики не публикуют прогноз температуры воды на несколько дней вперед, ведь она зависит от многих факторов, включая температуру воздуха, продолжительность солнечного сияния, осадки, скорость течения и глубину реки.

Однако, учитывая прогнозируемую жару, существует высокая вероятность, что вода в Десне в ближайшие дни станет еще теплее, чем сейчас.

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