Во временно оккупированном Крыму обостряются проблемы с топливом, электроэнергией и водоснабжением. Цены на продукты на полуострове выросли в несколько раз. Россияне все чаще возвращаются в РФ, поэтому курортный сезон провален.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Проблемы в Крыму с топливом, светом и водой

Июль 2026 года стал для Крыма периодом масштабного блэкаута. Лишь с 14 до 20 июля без света одновременно оказались около 1,4 млн абонентов.

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Перебои с электроэнергией и водоснабжением в большинстве городов, таких как Севастополь, Джанкой, Симферополь и Евпатория, продолжались от нескольких дней до недели. В то же время оккупанты признали неспособность предоставить четкие графики восстановления.

В июле 2026 года в Крыму возник острый топливный и продовольственный кризис. В частности, бензин АИ-95 продавали с огромными очередями по цене до 300 рублей, а цены на горючее превысили среднероссийские на 18-25%.

Это повлекло стремительный скачок цен на базовые продукты. Кефир, хлеб и яйца подорожали на 131-167% по сравнению с Краснодарским краем РФ, хотя еще год назад ситуация была противоположной.

В первом полугодии 2026 года в Крыму прекратили работу 398 заведений общепита, что на 42,1% превышает прошлогодние показатели, а сбыт отдельных производителей сократился на 70%.

На фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по российским военным объектам и системному коллапсу коммуникаций и инфраструктуры спрос на аренду жилья стремительно упал, заставляя владельцев снижать цены до 50%.

Попытки оккупантов сдержать кризис льготами и субсидиями остаются безуспешными, утверждают в ГУР, ведь преодоление кризиса в Крыму возможно только после деоккупации полуострова.

По информации украинской военной разведки, российские власти не беспокоят бытовые проблемы гражданского населения в оккупированном Крыму, ведь ее главным приоритетом остается обеспечение собственных войск.

Показательным примером стал Джанкойский район, где от местных жителей (мужчин и женщин с медицинским образованием) требуют штамп о военном учете для получения мизерной выплаты в 15 тысяч рублей за длительное отсутствие света и воды.

Как утверждают в ГУР, таким образом оккупанты превратили выплату социальной помощи в очередной инструмент принуждения и дополнительного давления на жителей Крымского полуострова.

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