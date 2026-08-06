Россия продолжает массированные атаки по Украине, все чаще применяя баллистические ракеты. Вопрос дефицита средств противовоздушной обороны остается одним из самых острых.

Президент Владимир Зеленский 5 августа заявил, что с начала 2026 года Украина получила втрое меньше антибалистических ракет, чем за аналогичный период в прошлом году. По его мнению, кроме влияния событий на Ближнем Востоке, нельзя исключать и политическое давление на Украину со стороны отдельных партнеров.

Именно поэтому в Украине идет работа над собственными решениями в сфере противоракетной обороны. Одним из самых амбициозных проектов стала система Freyja, разрабатываемая украинской компанией Fire Point совместно с европейскими партнерами.

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Известно ли, когда Freyja начнет сбивать баллистику и на каком этапе сейчас находится проект, читайте на Фактах ICTV.

Когда Freyja начнет сбивать баллистику

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью Reuters сообщила, что компания рассчитывает осуществить первый успешный перехват баллистической ракеты к середине 2027 года.

Если в ходе испытаний новый комплекс успешно собьет баллистическую цель, это станет подтверждением работоспособности системы и откроет путь к дальнейшему развитию.

Таким образом, если работы будут продвигаться по плану, именно середина 2027 может стать первым подтвержденным сроком, когда ПВО Freyja начнет сбивать баллистику.

Когда ПВО Freyja начнет сбивать баллистику: что известно о разработке

По словам Ирины Терех, в настоящее время проект находится на одном из самых сложных этапов. Инженеры интегрируют все ключевые составляющие будущего комплекса в единую систему.

Речь идет о сочетании ракеты-перехватчика, систем наведения, радаров обнаружения и сопровождения целей, а также командного центра, координирующего работу комплекса.

К проекту уже присоединились 13 европейских оборонных компаний, а их количество в будущем может возрасти примерно до 20. Над отдельными элементами системы работают ведущие изготовители вооружения из разных стран Европы.

По словам Терех, сейчас фактически все основные договоренности между партнерами уже достигнуты, поэтому основное внимание сосредоточено именно на технической интеграции.

Более подробно о том, как будет работать система Freyja, ее возможностях и технических характеристиках, читайте в нашем отдельном материале здесь.

Когда Freyja начнет сбивать баллистику: Fire Point

Основой нового комплекса станет модернизированная ракета-перехватчик FP7.X, создаваемая украинской компанией Fire Point. В компании утверждают, что уже проведено по меньшей мере пять испытаний этой ракеты.

Одним из главных преимуществ проекта должна стать его относительно низкая стоимость. По оценкам разработчиков, производство одной ракеты-перехватчика может стоить менее €1 млн. Это значительно дешевле ракет для американской системы Patriot.

В Fire Point признают, что реализовать столь сложный проект за короткое время будет непросто. По словам Ирины Терех, команда пытается выполнить работу, которая обычно занимает два-три десятилетия, всего за несколько лет.

Следовательно, сроки, когда Freyja начнет сбивать баллистику, будет зависеть от успешного завершения испытаний и интеграции всех элементов комплекса. Если разработчики выполнят поставленный график, первый успешный перехват ожидается к середине 2027 года, после чего проект сможет перейти к следующему этапу развития.

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