Европейский Союз продлил действие временной защиты для украинцев, покинувших страну из-за полномасштабного вторжения РФ. В то же время его не будут предоставлять вновь прибывшим лицам, которые не смогут предоставить подтверждение выполнения воинского долга, согласно украинскому законодательству.

Соответствующее решение Совета ЕС обнародовано в Официальном журнале. Оно вступило в силу 5 августа.

Временная защита ЕС для украинцев

Согласно документу, временную защиту для украинцев продлили еще на один год – до 4 марта 2028 года.

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Вместе с тем начали действовать новые условия его получения, касающиеся исключительно заявителей, которые только будут прибывать в страны-члены ЕС. Для украинцев, уже имеющих временную защиту в Европейском Союзе, ничего не изменится.

Уточняется, что ключевое изменение состоит в отказе в предоставлении статуса тем людям, которые не подтвердят выполнение воинских обязанностей в соответствии с законодательством Украины. Это требование внедрено на фоне оборонных нужд, определенных украинскими властями.

Для подтверждения выполнения воинского долга государства ЕС могут потребовать от заявителя документы о легальном пересечении украинской границы или подтверждение наличия исключения, по которому лицо не подлежит мобилизации.

По состоянию на март 2026 года, под временной защитой в странах Евросоюза находились 4 млн 380 тыс. граждан Украины.

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