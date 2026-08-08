Санкции против РФ слишком малы: Зеленский призвал блокировать компоненты для баллистики
- Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за 21 пакет санкций против России, однако подчеркнул, что этих ограничений все еще недостаточно для остановки агрессии.
- Президент подчеркнул, что необходимо усилить давление на поставку иностранных деталей для российской баллистики.
Украина благодарит Европейский Союз за все 21 пакет санкций против России, введенные из-за полномасштабной войны, однако этого до сих пор мало.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Белграде на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
Зеленский о санкциях ЕС против РФ
По словам Зеленского, самое главное для Украины сегодня – защищаться от баллистических ракет.
Однако тысячи элементов для российской баллистики приходят из разных стран мира, в частности, от близких партнеров Украины, утверждает президент.
Он подчеркнул, что Украина затрагивает этот вопрос, поскольку эти ракеты потом летят на украинцев, среди которых есть и дети.
По мнению Зеленского, прежде всего, необходимо налагать санкции на оружие и поставки всех этих элементов. В то же время важно не давать РФ тратить сотни миллиардов на эту войну, подчеркнул он.
Недавно Зеленский заявил, что Украина просила у США лицензии на ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot еще во время президентства Джо Байдена. По его словам, если бы Украина получила их раньше, то уже могла бы поставлять Patriot в Европу.
В то же время президент утверждает, что Украина и США достигли соглашения о ежемесячных поставках ракет для Patriot. Хотя он признал, что этих ракет все равно не хватит для защиты Украины.