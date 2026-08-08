Украина благодарит Европейский Союз за все 21 пакет санкций против России, введенные из-за полномасштабной войны, однако этого до сих пор мало.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Белграде на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Зеленский о санкциях ЕС против РФ

По словам Зеленского, самое главное для Украины сегодня – защищаться от баллистических ракет.

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Однако тысячи элементов для российской баллистики приходят из разных стран мира, в частности, от близких партнеров Украины, утверждает президент.

Он подчеркнул, что Украина затрагивает этот вопрос, поскольку эти ракеты потом летят на украинцев, среди которых есть и дети.

По мнению Зеленского, прежде всего, необходимо налагать санкции на оружие и поставки всех этих элементов. В то же время важно не давать РФ тратить сотни миллиардов на эту войну, подчеркнул он.

Недавно Зеленский заявил, что Украина просила у США лицензии на ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot еще во время президентства Джо Байдена. По его словам, если бы Украина получила их раньше, то уже могла бы поставлять Patriot в Европу.

В то же время президент утверждает, что Украина и США достигли соглашения о ежемесячных поставках ракет для Patriot. Хотя он признал, что этих ракет все равно не хватит для защиты Украины.

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