В Одесской области потерян украинский МиГ-29: пилот катапультировался
- Вечером 10 августа в Одесской области Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29.
- Пилот катапультировался и был эвакуирован в медицинское учреждение.
Вечером 10 августа в Одесской области во время выполнения боевого задания Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29. Пилот катапультировался и был доставлен в медицинское учреждение.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
Потеря МиГ-29 в Одесской области 10 августа: что известно
По предварительной информации, истребитель выполнял задание по уничтожению воздушных целей российских войск в Одесской области.
Во время запуска авиационной ракеты возникла нештатная ситуация. В результате этого самолет загорелся, пилот потерял возможность управлять им.
Летчик пытался сохранить самолет, но был вынужден катапультироваться. Пилота эвакуировали в медицинское учреждение.
В Воздушных силах отметили, что причины и все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.
Напомним, 29 июля была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Самолет упал на одном из направлений фронта.
Пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника. Ему удалось катапультироваться.