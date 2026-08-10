Вечером 10 августа в Одесской области во время выполнения боевого задания Воздушные силы ВСУ потеряли истребитель МиГ-29. Пилот катапультировался и был доставлен в медицинское учреждение.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Потеря МиГ-29 в Одесской области 10 августа: что известно

По предварительной информации, истребитель выполнял задание по уничтожению воздушных целей российских войск в Одесской области.

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Во время запуска авиационной ракеты возникла нештатная ситуация. В результате этого самолет загорелся, пилот потерял возможность управлять им.

Летчик пытался сохранить самолет, но был вынужден катапультироваться. Пилота эвакуировали в медицинское учреждение.

В Воздушных силах отметили, что причины и все обстоятельства инцидента в настоящее время устанавливаются.

Напомним, 29 июля была потеряна связь с истребителем F-16 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Самолет упал на одном из направлений фронта.

Пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника. Ему удалось катапультироваться.

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