Пенсия работников полиции назначается по специальным правилам, отличающимся от общей системы пенсионного обеспечения.

В каком возрасте полицейские уходят на пенсию, читайте в материале Фактов ICTV.

В каком возрасте сотрудники полиции уходят на пенсию

Пенсионное обеспечение полицейских регулирует закон Украины №2262-XII. Отдельные вопросы прохождения службы и зачисления периодов в стаж определяет закон №580-VIII О Национальной полиции.

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В ПФУ рассказали, что для пенсии за выслугу лет возраст не всегда является главным условием. Закон предусматривает два основных варианта для полицейских, увольняемых со службы с 1 октября 2020 года или после этой даты.

Первый – на день увольнения иметь 25 календарных лет выслуги или больше. В этом случае закон не устанавливает отдельного требования по достижению 45 лет.

Второй вариант предполагает достижение 45-летнего возраста на момент увольнения. При этом общий страховой стаж должен быть не менее 25 лет, из которых не менее 12 лет 6 месяцев — военная служба, служба в органах внутренних дел или Национальной полиции.

Так что если спрашивать, когда полицейские могут выходить на пенсию, то универсальной цифры для всех работников нет. В отдельных случаях право на пенсию за выслугу может возникнуть без достижения 45 лет, но при необходимой выслуге.

Какие условия выхода на пенсию для полицейских

Для назначения пенсии за выслугу лет важно, чтобы полицейский был уволен со службы и имел необходимую выслугу или соответствовал требованиям по возрасту и страховому стажу.

Время службы в полиции относится к выслуге лет, а также к страховому стажу и другим видам стажа, предусмотренным законодательством. Перечень должностей, служба на которых учитывается, определен, в частности, статьей 78 закона №580-VIII .

Если пенсионер после увольнения снова поступает на службу, выплата пенсии на период такой службы прекращается. После последующего увольнения выплату возобновляют с учетом общей выслуги на день последнего увольнения.

Какие пенсии могут получать полицейские

Закон №2262-XII предусматривает для работников полиции несколько видов пенсий:

за выслугу лет,

по инвалидности,

в связи с потерей кормильца.

Пенсия по инвалидности может назначаться в случаях, когда инвалидность наступила из-за ранения, контузии, увечья или заболеваний, связанных с исполнением служебных обязанностей или прохождением службы.

Пенсия в связи с потерей кормильца назначается членам семьи полицейского в условиях, определенных законом.

При этом для пенсий по инвалидности и в связи с потерей кормильца длительность службы не является обязательным условием.

Таким образом, ответ на вопрос, в каком возрасте сотрудники полиции уходят на пенсию, зависит от вида пенсии. Если речь идет о пенсии за выслугу лет, основными критериями являются выслуга, страховой стаж и в отдельных случаях достижение 45 лет.

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