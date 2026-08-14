В Украине начали боевые испытания первых реактивных дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными Шахедами.

Боевые испытания проходят первые украинские реактивные дроны-перехватчики

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что российские войска постепенно увеличивают использование реактивных ударных дронов, что создает новые вызовы для украинской системы противовоздушной обороны.

– В прошлом году мы начали системно развивать дроны-перехватчики: открытие рынка, боевые тестирования, увеличение закупок. Сейчас у Украины одна из самых современных систем “малой” ПВО в мире, опыт которой изучают другие армии, — сообщил Михаил Федоров.

По его словам, параллельно украинские производители работают над перехватчиками нового поколения, способными противодействовать скоростным реактивным целям. В течение года команды получали грантовую поддержку через Brave1, проходили тестирование и дорабатывали свои решения.

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Он отметил, что сейчас несколько украинских производителей уже имеют готовые прототипы реактивных дронов-перехватчиков. Один из таких аппаратов благодаря реактивному двигателю может развивать скорость более 600 км/ч.

Сейчас технология проходит боевые испытания. Следующим этапом должны стать подтвержденные перехваты и дальнейшее масштабирование производства.

Среди ключевых задач — дальнейшие инвестиции в R&D, ускорение тестирований и увеличение серийного производства успешных решений для усиления защиты украинского неба.

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