Против реактивных Шахедов: в Украине испытывают первые дроны-перехватчики нового уровня
- В Украине начали боевые испытания первых реактивных дронов-перехватчиков, предназначенных для противодействия скоростным реактивным Shahed.
- По словам Михаила Федорова, несколько украинских производителей уже есть готовые прототипы, а один из них может развивать скорость более 600 км/ч.
- Также экс-министр обороны рассказал о следующем этапе развития реактивных дронов-перехватчиков.
В Украине начали боевые испытания первых реактивных дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с реактивными Шахедами.
Боевые испытания проходят первые украинские реактивные дроны-перехватчики
Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что российские войска постепенно увеличивают использование реактивных ударных дронов, что создает новые вызовы для украинской системы противовоздушной обороны.
– В прошлом году мы начали системно развивать дроны-перехватчики: открытие рынка, боевые тестирования, увеличение закупок. Сейчас у Украины одна из самых современных систем “малой” ПВО в мире, опыт которой изучают другие армии, — сообщил Михаил Федоров.
По его словам, параллельно украинские производители работают над перехватчиками нового поколения, способными противодействовать скоростным реактивным целям. В течение года команды получали грантовую поддержку через Brave1, проходили тестирование и дорабатывали свои решения.
Он отметил, что сейчас несколько украинских производителей уже имеют готовые прототипы реактивных дронов-перехватчиков. Один из таких аппаратов благодаря реактивному двигателю может развивать скорость более 600 км/ч.
Сейчас технология проходит боевые испытания. Следующим этапом должны стать подтвержденные перехваты и дальнейшее масштабирование производства.
Среди ключевых задач — дальнейшие инвестиции в R&D, ускорение тестирований и увеличение серийного производства успешных решений для усиления защиты украинского неба.